Перший матч Реала та Барселони (0:1) в 1/2 фіналу Кубка Іспанії подарував лише один забитий м'яч та низку емоцій.

У доданий арбітром час Дані Карвахаль влетів у Алехандро Бальде. Сутичка завершилась штовханням, після чого втрутився Хаві Ернандес.

Автогол Мілітао у відеоогляді матчу Реал – Барселона – 0:1

Наставник "блаугранас", який бачив сцену з відстані кількох метрів, спершу запитав, що той робить. А потім показав жестом Дані, що він занадто багато говорить, і сказав: "Дурний, ти справді дурний, чуваче". За це Хаві отримав жовту, інформує Mundo Deportivo.

Проте перепалка не мала продовження. Після фінального свистка тренер каталонців та захисник мадридців доволі тепло обійнялися.

De la tensión durante el partido al abrazo final



Así fue el rifirrafe entre Xavi y Carvajal durante #ElClasico #LaCopaRTVE #EstudioEstadio https://t.co/MKcqKyrR0q pic.twitter.com/g213YEb712 — Teledeporte (@teledeporte) March 2, 2023

Барселона та Реал знову зійдуться зовсім скоро – 19 березня у Прімері, а 5 квітня у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

Барселона з допомогою удачі переграла Реал у першому півфіналі Кубка Іспанії – автогол перекреслив всі зусилля Мадрида