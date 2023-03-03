Первую желтую карточку в поединке получил Винисиус Жуниор, который обхватил Фрэнки де Йонга и положил его на газон. Мадридцы, в том числе и бразилец, с этим не согласились.

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Решать вопрос пошел Эдер Милитао. Он спросил арбитра Хосе Мунуэру Монтеру о причинах такого решения. Тот ответил: "Эдер, послушай меня, это красная карточка, ок? Он взял его за шею и бросил на землю". Эти слова рефери вызвали скандал в Испании.

Munuera Montero admits in a video to Militão that he could have sent off Vinicius for the action with Frenkie de Jong



️ “Eder, Eder, listen to me. It’s a red, ok?”



️ “It’s a red, he grabs him by the neck and he throws him to the ground”#LLL

?️pic.twitter.com/HsiQzCTzDH — La Liga Lowdown ?️ (@LaLigaLowdown) March 3, 2023

Хотя Реал и не остался в меньшинстве, но победить не смог. Единственный мяч был забит сразу после эпизода с желтой Винисиусу. Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании состоится 5 апреля.

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