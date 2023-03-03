Скандальное признание: арбитр Эль Класико заявил, что должен был удалить Винисиуса, но этого не сделал
Пресса активно обсуждает поражение Реала от Барселоны (0:1) в первом матче полуфинала Кубка Испании. Подлил масла в огонь рефери.
Первую желтую карточку в поединке получил Винисиус Жуниор, который обхватил Фрэнки де Йонга и положил его на газон. Мадридцы, в том числе и бразилец, с этим не согласились.
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Решать вопрос пошел Эдер Милитао. Он спросил арбитра Хосе Мунуэру Монтеру о причинах такого решения. Тот ответил: "Эдер, послушай меня, это красная карточка, ок? Он взял его за шею и бросил на землю". Эти слова рефери вызвали скандал в Испании.
Хотя Реал и не остался в меньшинстве, но победить не смог. Единственный мяч был забит сразу после эпизода с желтой Винисиусу. Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании состоится 5 апреля.
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