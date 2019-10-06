СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу УПЛ

СК Дніпро-1 в рамках 10-го туру УПЛ приймає Шахтар. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 у поточному чемпіонаті справляє доволі неоднозначне враження. Підопічні Дмитра Михайленка намагаються грати у швидкий футбол зі складним розіграшем м'яча, чого вистачає для впевнених перемог над Олімпіком, Колосом та Карпатами – командами, які, з великою долею ймовірності, залишаться у нижній половині таблиці. Із сильнішими суперниками у дніпровців починаються проблеми – їм важко вийти з-під інтенсивного пресингу, вони губляться й починають приймати неправильні рішення в останній третині поля, а також дуже багато помиляються в обороні. У матчах проти Олександрії та Динамо СК Дніпро-1 взагалі нічого не зміг створити.

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В поєдинках проти найсильніших команд Дмитро Михайленко намагається спрощувати футбол своїх підопічних, граючи в три захисники й відмовляючись від контролю м'яча. Поки що нічого хорошого такий стиль не приніс – вдалося тільки зачепитися за очко із Зорею, але луганці самі подарували його. Загалом, СК Дніпро-1 за перші 9 турів довів, що тягатися з досвідченими й зібраними лідерами УПЛ команді зарано, хоча конкретно в поєдинку проти Шахтаря все може змінитися на краще. "Гірники" традиційно непереконливо виступають на Дніпро Арені й втомлені після ЛЧ, а "жовто-чорні" всі три свої перемоги в поточному чемпіонаті здобули саме вдома.

Статистика протистояння

Всього: 1 матч, 0 перемог Дніпра-1, 0 нічиїх, 1 перемога Шахтаря, різниця м’ячів 0-2.

У Прем’єр-лізі: раніше не зустрічалися.

Шахтар всі свої перемоги в УПЛ здобув у всіх своїх матчах. Команда Луїша Каштру впевнено йде на першій позиції з відривом у 10 очок від найближчих конкурентів, забивши 28 голів – це більше, ніж у Десни з Олександрією разом узятих. Десь донеччани громлять своїх суперників, десь діють менш переконливо (як, наприклад, у Чернігові), але загалом чемпіон на внутрішньому фронті виглядає інфернально потужним. Про яку конкуренцію в Україні можна говорити, якщо Шахтар на виїзді перемагає Аталанту?

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Ініціатива у матчах "гірників" УПЛ завжди залишається за "помаранчево-чорними", хоча з ряду легких перемог дещо вибиваються зустрічі проти Десни та Зорі – в першому випадку команда несподівано кинула грати після перерви, а в другому влаштувала перестрілку із сімома голами. Обидва поєдинки характеризувалися сміливою грою андердогів та високим пресингом, який Шахтарю вдалося розбити тільки мобілізацією усіх ресурсів та підвищенням швидкостей до рівня топ-матчів ЛЧ. Зворотний приклад стався тиждень тому з Ворсклою – спроба полтавців відсидітись у глухій обороні завершилась погромом. Втім, ці матчі говорять не тільки про перспективність сміливої гри проти "гірників", а й про їхню здатність підлаштовуватися під будь-які умови.

СК Дніпро-1 – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet вважають Шахтар безумовним фаворитом зустрічі. Коефіціент на перемогу "гірників" становить всього 1,169, а на нічию – 7,20. У звитягу СК Дніпро-1 букмерекри не вірять взагалі, поставивши на цю ставку кф 15,50. Найбільш вірогідним рахунком контора вважає 0:2 на користь підопічних Луїша Каштру – він оцінений коефіціентом 5,40.

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Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: Піхальонок, Малишев, Майкон

Не зіграють з інших причин: Болбат, Матвієнко (Шахтар; не потрапили в заявку)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Шахтар

СК Дніпро-1: Юрчук – Сафронов, Логінов, Лопирьонок, Польовий – Когут, Кравченко – Чичиков, Батагов, Назаренко – Супряга

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс

"Родзинки" матчу:

– Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року. З того часу пройшло вже 38 матчів (33 перемоги, 5 нічиїх).

– Переможний серіал "гірників" в УПЛ розпочався 26 травня цього року й триває 11 матчів (м’ячі – 35-6).

– Тайсон в складі Шахтаря може провести 150-й матч в УПЛ.

– Дмитро Михайленко на чолі різних команд УПЛ може стати свідком 50-го пропущеного голу своїх підопічних (залишилось ще 2 м’ячі)

– СК Дніпро-1 в УПЛ на своєму полі наразі внічию не грає (3 перемоги та 2 поразки).

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

СК Дніпро-1, як би до нього не ставились вболівальники в Україні, у суто футбольному плані є дуже симпатичним колективом з розумним тренером. Такі команди підтримують вогник віри в наш чемпіонат, але прямо зараз тягатися з міцними представниками УПЛ дебютанту важко – що вже казати про Шахтар? Попри фактор гри на Дніпро Арені, "гірники" в цьому поєдинку повинні здобувати перемогу з великим рахунком. Поки що – тільки так.

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