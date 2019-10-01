Аталанта – Шахтар: Пятов тягне пенальті, а потім фатально помиляється, але Мораєс шокує італійців

Донецький Шахтар зустрічається з Аталантою у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24" у цій новині.

Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Шахтар, стартували о 19:55 за київським часом. Обидві команди вийшли на поле легендарного Джузеппе Меацца у пошуках реваншу після невдалих дебютних поєдинків у Лізі чемпіонів 2019/20. Шахтар був розгромлений Манчестер Cіті перед власними уболівальниками, тоді як Аталанта зазнала нищівної поразки у Загребі. Луїш Каштру здивував ще до стартового свистка, зробивши ставку на Віктора Коваленка, хоча ЗМІ очікували на появу Манора Соломона. А ось керманич "бергамасків" Джан П'єро Гасперіні залишив на лаві запасних українця Руслана Маліновського.

Аталанта – Шахтар – відео голів та нереалізованого пенальті

Аталанта запропонувала донеччанам високий темп, і перший небезпечний момент виник саме поблизу воріт Пятова. Ілічіч віддав класну передачу за спину Матвієнку, Хатебур прорвався у карний та шукав Сапату на ближній стійці, але удар колумбійця вчасно заблокували. Вже за мить лідер італійського клубу Алехандро Гомес виконав подачу з кутового, а Пашаліч, без проблем вигравши другий поверх, пробив над поперечкою.

Аталанта – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На 14-й хвилині господарі втратили стовідсотковий шанс, щоб повести в рахунку після скандального епізоду за участі арбітра та VAR. Ілічіч ефектно обігрався з Гомесом у штрафному майданчику Шахтаря, вийшов на удар і був збитий Кривцовим, принаймні так вирішив німецький рефері Тобіас Штілер. Скориставшись допомогою відеоасистента, арбітр нагородив нашого захисника жовтою та вказав на "позначку". Дуже суперечливий епізод, який обговорюватимуть ще не один день. На щастя, Андрій Пятов зреагував на постріл словенця у лівий від себе кут, а Пашаліч додав у бокову сітку.

Італійці продовжували тиснути на ворота чемпіонів України, а гол Сапати на 28-й хвилині став логічним наслідком стартового провалу команди Каштру. Спочатку Пашаліч з правого краю штрафного влучив у ближню стійку, а згодом колумбійський форвард після помилки Пятова на виході замкнув навісну передачу Хатебура.

Холодний душ позитивно вплинув на Шахтар, який лише після пропущеного м'яча згадав, що також вміє непогано атакувати. Марлос пробиває з-за меж карного – Голліні парирує. Мораєс вибігає на побачення з голкіпером Аталанти, але лайнсмен фіксує офсайд, а потім вже Патрік стріляє у руки воротареві метрів з 18-ти.

"Гірники" таки домоглися свого на 41-й хвилині, коли Мораєс опинився віч на віч з Голліні після розкішної розрізної передачі Патріка. Бразилець легко обіграв голкіпера і закотив у порожні. Шахтар не лише відігрався, але й міг виходити вперед ще до перерви. Зовсім трішки не пощастило Марлосу, який влучив у поперечку зі штрафногою – 1:1 після перших 45-ти хвилин.

У дебюті другого тайму цікавіше виглядав Шахтар, тож Гасперіні наважився на подвійну заміну. Маліновський замінив Ілічіча, а Госенс – Хатебура. І вже через три хвилини господарі могли забивати вдруге. "Гірники" залишили на правому краю штрафного Папу Гомеса, той прострілив на ближню стійку, а Сапата випередив Пятова, але зовсім трішки не поцілив у ворота.