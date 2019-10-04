Хацкевич розповів, чому Супряга не заграв у Динамо

Екс-наставник Динамо Олександр Хацкевич прокоментував виступи у складі київського клубу форварда Владислава Супряги, який на правах оренди грає за СК Дніпро-1.

"Влад – хороший футболіст, хороший хлопець. Але йому рано ще. Ми не просто так казали, що йому треба грати. Для позиційної гри він ще дуже сирий, йому ще вчитися і вчитися. Так, в Дніпрі там швидкий перехід, простір – це його сильні сторони. Але в Динамо інший футбол. У Влада є багато позитивних якостей, але потрібна ще й технічна база.

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Можливо ми давали йому недостатньо ігрового часу. Але, коли він виходив на поле – було дуже мало моментів. Він здорово грав з Ворсклою, коли ми віддали ініціативу. Тоді Супряга вийшов з перших хвилин, віддав гольову передачу. Але в інших матчах ми грали з позиції володіння м’ячем, тому довелося шукати інші варіанти, такі як переведення Вербіча на позицію нападника", – розповів Хацкевич у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, Супряга перейшов у Динамо влітку 2018 року, відігравши за весь минулий сезон дев'ять матчів у всіх турнірах – забитими м'ячами не відзначався.

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