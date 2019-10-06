СК Днепр-1 – Шахтер: анонс матча УПЛ

СК Днепр-1 в рамках 10-го тура УПЛ принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 в текущем чемпионате оставляет довольно неоднозначное впечатление. Подопечные Дмитрия Михайленко пытаются играть в быстрый футбол со сложным розыгрышем мяча, чего хватает для уверенных побед над Олимпиком, Колосом и Карпатами – командами, которые с большой долей вероятности останутся в нижней половине таблицы. С соперниками же посильнее у днепровцев начинаются проблемы – им трудно выйти из-под интенсивного прессинга, они теряются и начинают принимать неправильные решения в последней трети поля, а также очень много ошибаются в обороне. В матчах против Александрии и Динамо СК Днепр-1 вообще ничего не смог создать.

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В поединках против сильнейших команд Дмитрий Михайленко пытается упрощать футбол своих подопечных, играя в три защитника и отказываясь от контроля мяча. Пока ничего хорошего такой стиль не принёс – удалось только зацепиться за очко с Зарей, но луганчане просто подарили его. В целом, СК Днепр-1 за первые 9 туров доказал, что тягаться с опытными и собранными лидерами УПЛ команда не готова, хотя именно в поединке против Шахтера всё может измениться. "Горняки" традиционно неубедительно выступают в Днепр Арене и устали после ЛЧ, а "желто-чёрные" все три свои победы в текущем чемпионате добыли именно дома.

Статистика противостояния

Всего: 1 матч, 0 побед Днепра-1, 0 ничьих, 1 победа Шахтера, разница мячей 0-2.

В Премьер-лиге: ранее не встречались.

Шахтер все свои победы в УПЛ добыл во всех своих матчах. Команда Луиша Каштру уверенно идёт на первой позиции с отрывом в 10 очков от ближайших конкурентов, забив 28 голов - это больше, чем у Десны с Александрией вместе взятых. Где-то дончане громят своих соперников, где-то действуют менее убедительно (как, например, в Чернигове), но в целом чемпион на внутреннем фронте выглядит инфернально мощным. О какой конкуренции в Украине можно говорить, если Шахтер на выезде побеждает Аталанту?

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Инициатива в матчах "горняков" УПЛ всегда остаётся за "оранжево-чёрными", хотя из ряда лёгких побед несколько выбиваются встречи против Десны и Зари – в первом случае команда неожиданно перестала играть после перерыва, а во втором устроила перестрелку с семью голами. Оба поединка характеризовались смелой игрой андердогов и высоким прессингом, который Шахтеру удалось разбить только мобилизацией всех ресурсов и повышением скоростей до уровня топ-матчей ЛЧ. Обратный пример произошел неделю назад с Ворсклой – попытка полтавчан отсидеться в глухой обороне завершилась погромом. Впрочем, эти матчи говорят не только о перспективности смелой игры против "горняков", но и об их способности подстраиваться под любые условия.

СК Днепр-1 – Шахтер прогноз букмекеров на матч УПЛ

Специалисты из компании Marathon Bet считают Шахтер безусловным фаворитом встречи. Коэффициент на победу "горняков" составляет всего 1,169, а на ничью – 7,20. В победу СК Днепр-1 букмерекры не верят вообще, поставив на эту ставку кф 15,50. Наиболее вероятным счётом контора считает 0:2 в пользу подопечных Луиша Каштру – он оценён коэффициентом 5,40.

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Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Пихалёнок, Малышев, Майкон

Не сыграют по другим причинам: Болбат, Матвиенко (Шахтер; не попали в заявку)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Шахтер

СК Днепр-1: Юрчук – Сафронов, Логинов, Лопирёнок, Полевой – Когут, Кравченко – Чичиков, Батагов, Назаренко – Супряга

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес

"Изюминки" матча:

– Шахтер не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 года. С того времени прошло уже 38 матчей (33 победы 5 ничьих).

– Победный сериал "горняков" в УПЛ начался 26 мая этого года и длится 11 матчей (мячи – 35-6).

– Тайсон в составе Шахтера может провести 150-й матч в УПЛ.

– Дмитрий Михайленко во главе различных команд УПЛ может стать свидетелем 50-го пропущенного гола своих подопечных (осталось ещё 2 мяча)

– СК Днепр-1 в УПЛ на своём поле пока вничью не играет (3 победы и 2 поражения).

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

СК Днепр-1, как бы к нему не относились болельщики в Украине, в чисто футбольном плане является очень симпатичным коллективом с умным тренером. Такие команды поддерживают огонёк веры в наш чемпионат, но прямо сейчас тягаться с крепкими представителями УПЛ дебютанту трудно – что уж говорить о Шахтере? Несмотря на фактор игры на Днепр Арене, "горняки" в этом поединке должны одерживать победу с крупным счётом. Пока – только так.

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