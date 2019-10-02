"Валідольна розв’язка": чому Шахтар залишається з проблемами, Штілера – у чемпіонат області і трохи Маліновського

"Футбол 24" обговорює матч 2-го туру Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар (1:2) із Юрієм Шелепницьким, першим капітаном в історії збірної України.

– Розв’язка матчу Аталанта – Шахтар – у найкращих традиціях спортивної кінодрами…

– Валідольна розв’язка. Футбольних правил ніхто не скасовував: не забиваєш ти – забивають тобі. Аталанта не реалізувала свій момент, пройшла контратака – пропустили. Трохи курйозу, трохи збігу обставин. Захисник господарів вже начебто був "на м’ячі”, підсковзнувся, ще й голкіперу завадив. Соломон прекрасно зорієнтувався у ситуації.

Аталанта – Шахтар – 1:2 – відео голів і огляд матчу

– Чи награли "гірники" на цю перемогу?

– Логічним підсумком стала б нічия. Більше того, на мою думку, більше повинно було поталанити італійцям.

– Намальований Ілічічем пенальті у першому таймі – це хіба не подарунок долі?

– Фарт був проти Аталанти. Несправедливе пенальті – не забили, моменти – не реалізували.

– Як ви можете пояснити грубу помилку головного арбітра Тобіаса Штілера? Такі пенальті – це ж рівень якогось обласного чемпіонату…

– Мені не відомо, з якого ракурсу він переглядав цей епізод. Можливо, рефері угледів контакт ніг, хоча там навіть мінімального дотику, насправді, не було. Якщо порівнювати з арбітрами, наприклад, чемпіонату Чернівецької області, наші хлопці можуть дати фору німцям (Усміхається).

– Шахтар пропустив у 17-му матчі Ліги чемпіонів поспіль, а Сапата, Гомес і Ко добряче "відвозили" оборону "гірників"…

– Проблема Шахтаря із центральними захисниками існує вже не перший сезон. Відпустили Ракицького, Ордеця… Все залежить від керівництва клубу, їхньої селекції. Якщо вони не бачать проблем на цих позиціях, то питання до них. Але 17-матчева пропускна серія – красномовна. Той же Матвієнко – більше крайній захисник, аніж центральний. Шахтарю є над чим попрацювати. Можливо, вони й працюють, тільки ми про це не знаємо…

Аталанта – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

– У другому таймі на полі з’явився Руслан Маліновський. Як оціните його гру за Аталанту?

– Маліновський старається триматись свого рівня – достатньо високого. Чому він не потрапляє в основний склад на постійній основі? Це – тренерське рішення. Хоча, якщо Маліновському нададуть можливість певний час пограти в основному складі, повірять у нього, він розкриється. Потенціал у Руслана – дуже високий.

– Долю другого місця у групі вирішать спарені матчі Шахтаря проти загребського Динамо?

– Не думаю. Скоріш за все, будемо це вирішувати у домашньому матчі з Аталантою. Зрозуміло, що зараз проти Загреба – ключові ігри. Вчора у Манчестері вони виставили хороший "автобус" – команда Гвардіоли заледве дотиснула. Тож ні в якому разі не можна казати, що Шахтар вже має 6 очок у кишені. Боротьба триватиме до останнього туру.

– Аталанта – нуль очок після двох турів, а попереду – два поєдинки з Ман Сіті. Без шансів?

– Це кваліфікована, хороша команда, якій забракло фарту і досвіду Ліги чемпіонів. Якщо зараз Аталанта таки намацає ключики, то ще набере очки. Зокрема – проти Сіті.

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Аталанта – Шахтар: неймовірний камбек імені запасних, безумство VAR, два обличчя Пятова та ефектний Маліновський