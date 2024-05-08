Журналіст Ігор Бурбас розповів, чому у матчі, який може стати вирішальним у боротьбі за золото чемпіонату U-19 не буде системи відеонагляду.

Динамо та Шахтар звернулись до УАФ з прохання забезпечити їхній поєдинок системою VAR, однак отримали відмову, повідомив Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Рух вимагає в УАФ замінити арбітра матчу проти Оболоні – відома причина

Мова йде про чемпіонат U-19, де обидві команди борються за золото першості. Клуби були зацікавлені в тому, щоб на дуель молодіжних команд у допомогу арбітру для обʼєктивного прийняття рішень залучити систему відеоповторів. Але їхнє прохання не було задоволене. Причина – невідповідність стадіону у с. Щасливе технічним вимогам телетрансляції для роботи системи VAR.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар – єдині претенденти на перемогу у чемпіонаті U-19. "Гірники" випереджають киян лише на 1 очко і молодіжне Класичне може стати фактично вирішальним у боротьбі за золото.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 10 травня, і стартує об 11:00.

Золоті 80-ті: Ребров тренувався у поп-зірки, Марадона на бойовому кораблі, 469 голів Динаміта і ще 27 фото старої школи