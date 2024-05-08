Нападник закарпатців Владислав Вакула поділився емоціями від програшу рівнянам (1:3) у ключовій дуелі за виживання у 27-му турі УПЛ.

"Другий наш поєдинок, у якому судить цей арбітр (Ігор Пасхал, – прим.). Прошу перевірити його на профпридатність, передивитись його компетентність.

Камбек Ярмоленка і тріумф у битві за виживання – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 27-го туру

Два матчі – два суперечливих епізоди. Прикро програвати, їхали за позитивним результатом. Але для нас боротьба продовжується – у нас ще три зустрічі попереду.

У моменті з голом всі хлопці допрацювали до кінця і забили. Можливо, ми десь розслабилися, чи що. Але глибоко сіли – пропустили. На другий тайм ніби налаштувались, непогано розпочали, проте результат на табло. Намагались виправити помилки, нам на них вказав Желько Любеновіч, але знову таки – результат на табло. Ми продовжимо боротися", – цитує Вакулу офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, Минай за три тури до фінішу йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, набравши 19 очок.

Верес оформив камбек з Минаєм у ключовій боротьбі за виживання – закарпатці однією ногою вже у Першій лізі