Булеца поділився рецептом успіху проти Шахтаря

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Булеца розповів, завдяки чому дніпровський клуб може досягнути успіху у грі проти донецького Шахтаря.

"Готуємося з позитивними думками. Ми поступилися Динамо, але нічого страшного – це футбол. Спробуємо дати бій лідеру чемпіонату на Дніпро-Арені.

Булеца: Хотілося б отримувати більше ігрового часу

Я багато грав за молодіжні склади Динамо проти "гірників" – у нас завжди були запеклі бої, тому й зараз налаштований на серйозну битву. Як досягти успіху? Якщо будемо добре захищатися і гостро контратакувати, то все у нас вийде", – цитує футболіста офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, що поєдинок між СК Дніпро-1 і Шахтарем відбудеться 6 жовтня о 14:00 за київським часом.

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