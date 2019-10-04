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Булеца поділився рецептом успіху проти Шахтаря

18:04 85 Читать на русском
Булеца поділився рецептом успіху проти Шахтаря
Сергій Булеца / Фото з відкритих джерел

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Булеца розповів, завдяки чому дніпровський клуб може досягнути успіху у грі проти донецького Шахтаря.

 

"Готуємося з позитивними думками. Ми поступилися Динамо, але нічого страшного – це футбол. Спробуємо дати бій лідеру чемпіонату на Дніпро-Арені.

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Я багато грав за молодіжні склади Динамо проти "гірників" – у нас завжди були запеклі бої, тому й зараз налаштований на серйозну битву. Як досягти успіху? Якщо будемо добре захищатися і гостро контратакувати, то все у нас вийде", – цитує футболіста офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, що поєдинок між СК Дніпро-1 і Шахтарем відбудеться 6 жовтня о 14:00 за київським часом.

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Шахтар Шахтар СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Шахтар Сергій Булеца Сергій Булеца
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