Шахтар офіційно підписав контракт з Маркосом Антоніо

"Гірники" підтвердили, що 18-річний бразилець продовжить кар'єру в Україні.

Донецький клуб на офіційному сайті підтвердив інформацію про те, що півзахисник Маркос Антоніо став гравцем Шахтаря. Про фінансові деталі та термін контракту не повідомляється.

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Футболіст прибув в розташування команди після участі в чемпіонаті Південної Америки і тренується в загальній групі. У новій команді Антоніо виступатиме під 88-м номером. Нагадаємо, 18-річний Маркос є вихованцем Атлетіко Паранаенсе. В поточному сезоні він зіграв шість матчів за португальський Ешторіл.

Зазначимо, Шахтар вже встиг заявити гравця на весня частину УПЛ. Раніше Маркос потрапив до символічної збірної Копа Амеріка-2019 U-20.

Маркос Антоніо: що відомо про потенційного новачка Шахтаря