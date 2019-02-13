Новачок Шахтаря Маркос Антоніо потрапив до символічної збірної Копа Амеріка-2019 U-20

Півзахисник збірної Бразилії U-20 Маркос Антоніо став одним із найкращих гравців молодіжного Копа Амеріка.

КОНМЕБОЛ назвала символічну збірну молодіжного Копа Амеріка-2019. Єдиним представником Бразилії в цій команді став Маркос Антоніо, який в січні підписав контракт із Шахтарем.

Шахтар заявив Маркоса Антоніо на УПЛ

Бразилець провів на турнірі 9 матчів, в яких віддав 2 результативні передачі. Крім того, Маркос виконав найбільшу кількість пасів (517), передач на половині поля суперника (258), а також здійснив більше за інших дотиків до м'яча (716).

Переможцем молодіжного чемпіонату Південної Америки вперше в історії стала команда Еквадору, що випередила на одне очко однолітків з Аргентини і на два – збірну Уругваю. Бразилія стала лише 5-ю.

Фонсека: Завдяки Соломону у Шахтаря буде альтернатива Тайсону і Марлосу