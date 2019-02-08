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Шахтар заявив Маркоса Антоніо на УПЛ

22:54 412 Читать на русском
Шахтар заявив Маркоса Антоніо на УПЛ
Маркос Антоніо / Instagram

Шахтар незабаром оголосить про трансфер талановитого бразильця.

18-річний хавбек Маркос Антоніо з'явився у заявці Шахтаря на поточний сезон, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

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Раніше повідомлялось, що бразилець приєднається до української команди після завершення Чемпіонату Південної Америки U-20. Цікаво, що "гірники" поки офіційно не оголосили про перехід Маркоса.

У новій команді Антоніо виступатиме під 88-м номером. Нагадаємо, 18-річний Маркос є вихованцем Атлетіко Паранаенсе. В поточному сезоні він зіграв шість матчів за португальський Ешторіл.

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