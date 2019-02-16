Бернард: Мій трансфер в Шахтар хотів Ахметов, а Луческу не давав мені шанс

Хавбек Евертона Бернард пригадав свій перехід в донецький Шахтар.

"У мене були три дуже важких року з Луческу, з тренером, який не давав мені шансу. Мого трансферу в Шахтар хотів не тренер, а президент, і це було проблемою.

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Справи пішли краще, коли в Шахтар прийшов Паулу Фонсека. Як тільки він підписав контракт, відразу ж звернувся до мене через агента і сказав, що розраховує на мою допомогу. Це було важливо, адже я збирався піти з клубу.

Фонсека – тренер, який мені дуже допоміг. Завдяки Паулу я багато дізнався про тактику, про футбол. Я побачив, як багато українських футболістів, які раніше не отримували шансу, росли поруч з Паулу.

Він виконав відмінну роботу, привів Шахтар до чемпіонства, змінив багато в клубі і на полі, в грі команди. Упевнений, одного разу він стане успішним в сильному європейському чемпіонаті", – Zerozero.

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