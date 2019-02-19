Шахтер официально подписал контракт с Маркосом Антонио

"Горняки" подтвердили, что 18-летний бразилец продолжит карьеру в Украине.

Донецкий клуб на официальном сайте подтвердил информацию о том, что полузащитник Маркос Антонио стал игроком Шахтера. О финансовых деталях и сроке контракта не сообщается.

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Футболист прибыл в расположение команды после участия в чемпионате Южной Америки и тренируется в общей группе. В новой команде Антонио будет выступать под 88-м номером. Напомним, 18-летний Маркос является воспитанником Атлетико Паранаэнсе. В текущем сезоне он сыграл шесть матчей за португальский Эшторил.

Отметим, Шахтер уже успел заявить игрока на весенюю часть УПЛ. Ранее Маркос попал в символическую сборную Копа Америка-2019 U-20.

Маркос Антонио: что известно о потенциальном новичке Шахтера