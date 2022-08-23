Шахтар та Металіст 1925 незабаром розпочнуть перший матч чемпіонату України в новому сезоні. Дізнатись склади команд можна у цій новині на Футбол 24.

Матч Шахтар – Металіст 1925 розпочнеться о 13:00 за київським часом. Дивитись поєдинок в прямій трансляції можна на Setanta Sports, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

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Відзначимо, що в стартовому складі Шахтаря опинились аж двоє новачків, які лише вчора приєднались до клубу – Іван Петряк та Лукас Тейлор.

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Джурасек, Судаков – Петряк, Мудрик – Сікан.

Запасні Шахтаря: Шевченко, Пятов, Бондар, Тотовицький, Кулаков, Топалов, Бондаренко, Конопля, Очеретько, Фарина, Козік, Корнієнко.

Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль – Шершень, Безуглий, Курило, Рудавський – Мартинюк, Русин, Габі, Кравченко, Ременюк – Зубков.

Запасні Металіста 1925: Сидоренко, Потімков, Ткачук, Коваленко, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Пономар.

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