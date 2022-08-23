Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч здивував вибором гравців на перший поєдинок в УПЛ.

У заявці Шахтаря на поєдинок з Металістом 1925 опинилсь 23 гравці, повідомляє Instagram "гірників". Відзначимо відсутність в списку Лассіна Траоре та Олександра Зубкова. А от Іван Петряк та Лукас Тейлор, які вчора офіційно стали гравцями Шахтаря, мають можливість зіграти в 1-му турі.

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Голкіпери: О. Шевченко, Пятов, Трубін.

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик, Корнієнко.

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Нападники: Сікан, Кулаков.

Додамо, що поєдинок Шахтар – Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 23 серпня, початок о 13:00.

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