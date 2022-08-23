Шахтар оголосив заявку на перший матч УПЛ під час війни – відсутність двох зірок, новачки одразу в бій
Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч здивував вибором гравців на перший поєдинок в УПЛ.
У заявці Шахтаря на поєдинок з Металістом 1925 опинилсь 23 гравці, повідомляє Instagram "гірників". Відзначимо відсутність в списку Лассіна Траоре та Олександра Зубкова. А от Іван Петряк та Лукас Тейлор, які вчора офіційно стали гравцями Шахтаря, мають можливість зіграти в 1-му турі.
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Голкіпери: О. Шевченко, Пятов, Трубін.
Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик, Корнієнко.
Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.
Нападники: Сікан, Кулаков.
Додамо, що поєдинок Шахтар – Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 23 серпня, початок о 13:00.
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