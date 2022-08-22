Петряк покинув Фехервар та знову став гравцем Шахтаря, повідомляє офіційний сайт "гірників". Контракт з українцем розрахований на 4 роки.

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Сторони не розголошують суму переходу. Свою кар'єру Петряк починав у Зорі та встиг пограти за Шахтар та угорські Ференцварош і Фехервар. Також у його активі 5 матчів за збірну України без результативних дій. За 4 з гаком сезони у складі Ференцвароша та Фехервара забив 34 голи і віддав 38 результативних передач, провівши загалом 160 матчів.

Нагадаємо, раніше "гірники" повернули з Угорщини і Олександра Зубкова, який покинув Ференцварош. Свого часу вони разом виступали з Петряком за "зелено-білих".

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