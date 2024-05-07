Погба знайшов, чим зайняти себе під час тривалої дискваліфікації. Як інформує Le Parisien, француз знявся в комедійному фільмі "4 нулі". Він зіграв у ролі тренера, який навчає молодих гравців.

Погба офіційно відреагував на чотирирічну дискваліфікацію

Повідомляється, що фільм стане продовженням стрічки "3 нулі" і вийде в прокат 9 квітня 2025 року. Погба став не єдиним футболістом, який був задіяний у зйомках. Згідно з джерелом, акторами стали також екс-захисник Монако Ролан Курбіс і екс-тренер Осера Гі Ру.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Погба здав позитивну допінг-пробу. 29 лютого 2024 року антидопінговий суд підтвердив рішення про відсторонення півзахисника на чотири роки. Після того як суд ухвалив рішення про відсторонення Погба, француз подав апеляцію.

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