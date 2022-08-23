Шахтер и Металлист 1925 в скором времени начнут первый матч чемпионата Украины в новом сезоне. Узнать составы команд можно в этой новости на Футбол 24.

Матч Шахтер – Металлист 1925 начнется в 13:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямой трансляции можно на Setanta Sports, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

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Отметим, что в стартовом составе Шахтера оказались два новичка, которые только вчера присоединились к клубу – Иван Петряк и Лукас Тейлор.

Стартовый состав Шахтера: Трубин – Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Джурасек, Судаков – Петряк, Мудрик – Сикан.

Запасные Шахтера: Шевченко, Пятов, Бондарь, Тотовицкий, Кулаков, Топалов, Бондаренко, Конопля, Очеретько, Фарина, Козик, Корниенко.

Стартовый состав Металлиста 1925: Мозиль – Шершень, Безуглый, Курило, Рудавский – Мартынюк, Русин, Габи, Кравченко, Ременюк – Зубков.

Запасные Металлиста 1925: Сидоренко, Затемков, Ткачук, Коваленко, Бычек, Дмитренко, Вендел, Дудик, Пономарь.

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