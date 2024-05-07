"Які думки виникають, коли чую прізвище Тимощук? Я про зрадників і сепаратистів не хочу говорити. Це вже не футбольна, а інша складова. Може будь-яка людина припуститися помилки, може помилитися будь-який тренер, арбітр, функціонер. Але зрадники… Ні, я навіть говорити про них не хочу.

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Якщо ти українець, то ти залишаєшся українцем на все життя. В іншому випадку змінюй паспорт і не розповідай про Україну. Людина зрадила батьківщину – і все. Будь-хто, хто залишився в Росії, для мене зрадник. Хоч лікар, тренер, гравець. Просто немає чого коментувати.

Що сказав би йому, якби він стояв переді мною? Не хотів би його навіть бачити. Він веде своє життя у країні, яка знищує нас, українців, займається геноцидом. Як таке може бути? А як би він опинився переді мною? Та він сюди не приїде. Хоч одна людина в Україні сказала за нього добре слово, коли він залишився там? Ні! Ось сепаратюги скажуть, зрадники також. Всяка нечисть, яка наводить ракети на наші міста скаже. Чи є такі? На превеликий жаль, так. Мразі вони всі, хто так ставиться до України, хто проти України", – поділився Грозний у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Тимощук подав позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) проти УАФ, яка раніше довічно заборонила йому здійснювати будь-яку футбольну діяльність, позбавила усіх титулів, рекомендувала Центру ліцензування позбавити його тренерської ліцензії Pro-UEFA тощо. Усі апеляції в українські інстанції зрадник програв. Розгляд справи у міжнародному суді заплановано на 22 квітня.

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