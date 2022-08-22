"Гірники" не зрадили 20-річній традиції і таки матимуть у своєму складі бразильця.

Шахтар на своєму сайті оголосив про підписання правого захисника ПАОКа Лукаса Тейлора.

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27-річний захисник виступатиме за "гірників" на правах оренди. Угоду розраховано на один сезон. За інформацією Gazzetta.gr, донеччани матимуть право викупити бразильця за 350 тисяч євро.

Нагадаємо, Тейлор – вихованець Палмейраса, за який у 2015 році дебютував у бразильській Серії А. На правах оренди грав на батьківщині за Крісіуму, Парану, Ред Булл Бразіл, Пайсанду, Ботафого та Боа.

У сезоні 2018/19 виступав в оренді у Львові (17 матчів, 3 м’ячі, 2 асисти), а навесні 2020-го перейшов у СК Дніпро-1, відігравши за команду півтора року (30 матчів, 1 м’яч, 3 асисти). Минулий сезон провів за ПАОК, в якому у 29 поєдинках віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

Тейлор став другим новачком Шахтаря за день – 22 серпня "гірники" оголосили про перехід Івана Петряка. Також "помаранчево-чорні" близькі до підписання Мар'яна Шведа.

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