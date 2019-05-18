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Динамо – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

18 травня 19:57 2974 Читать на русском
Динамо – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Маріуполь – відео голів та огляд матчу

Динамо перемогло Маріуполь у 29 турі УПЛ (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Маріуполь.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

Кияни повністю переграли Маріуполь у першому таймі, а Де Пена забив дебютний гол за Динамо. Вже наприкінці матчу Циганков подвоїв перевагу своєї команди, але у додатковий час Федорчук зміг відіграти 1 гол. Відтак – перемога команди Хацкевича з рахунком 2:1.

Динамо – Маріуполь: Де Пена потужним ударом забив дебютний гол за киян

Динамо набирає 65 очок, скорочуючи відставання від Шахтаря до 8 очок. Кияни перервали 4-матчеву серію невдач на своєму полі. Водночас донеччани можуть стати достроковими чемпіонами України, якщо 19 травня переграють Зорю.

Динамо перемогло Маріуполь у цікавому матчі та відтермінувало чемпіонство Шахтаря

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