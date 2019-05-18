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Дивовижний гол Мякушка у відеоогляді матчу Карпати – Десна – 2:0

18 травня 23:25 2076 Читать на русском
Дивовижний гол Мякушка у відеоогляді матчу Карпати – Десна – 2:0
Сергій Мякушко / Карпати

Карпати у меншості перемогли Десну у 29-у турі УПЛ (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

50’ Карім Йода
52’ Крістіан Понде
77’ Сергій Мякушко
 
50’ Карім Йода
52’ Крістіан Понде
77’ Сергій Мякушко

У першому таймі команди голів не забивали, а ось у другій половині зустрічі, коли Карпати залишились у меншості, підопічні Фабрі відзначились двічі у воротах Десни.

Карпати у меншості переграли Десну і вийшли з зони перехідних матчів

Після цієї перемоги Карпати набрали 29 очок і на кілька годин піднялись на дев’яту сходинку, щоправда пізніше олімпік повернув собі 9 місце. Десна з 38-ма пунктами залишилась сьомою.

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