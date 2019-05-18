toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Динамо – Маріуполь: Де Пена потужним ударом забив дебютний гол за киян

18 травня 18:11 2502 Читать на русском
Динамо – Маріуполь: Де Пена потужним ударом забив дебютний гол за киян
Де Пена святкує свій гол / Футбол 24

Уругвайський вінгер Динамо Карлос Де Пена забив перший гол за команду Хацкевича.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

На 32-ій хвилині матчу 29 туру чемпіонату України між Динамо та Маріуполем вінгер киян Карлос Де Пена забив свій перший гол після переходу у стан "біло-синіх".

Де Пена: Динамо – великий клуб і повинне вигравати у кожній зустрічі

М'яч після подачі з кутового полетів на дальній кут штрафного майданчика, де не було гравців Маріуполя, натомість набігав Де Пена, який у дотик завдав потужного удару по воротам Худжамова.

Нагадаємо, Де Пена перейшов у Динамо в квітні цього року на правах вільного агента. Прямо зараз уругваєць проводить свій п'ятий матч за киян.

Динамо – Маріуполь: розкішний гол і повна перевага киян – команда Хацкевича ніби в більшості

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
3949
Теги
Відеоновини Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо - Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
28
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук