Динамо – Маріуполь: Де Пена потужним ударом забив дебютний гол за киян

Уругвайський вінгер Динамо Карлос Де Пена забив перший гол за команду Хацкевича.

На 32-ій хвилині матчу 29 туру чемпіонату України між Динамо та Маріуполем вінгер киян Карлос Де Пена забив свій перший гол після переходу у стан "біло-синіх".

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М'яч після подачі з кутового полетів на дальній кут штрафного майданчика, де не було гравців Маріуполя, натомість набігав Де Пена, який у дотик завдав потужного удару по воротам Худжамова.

Нагадаємо, Де Пена перейшов у Динамо в квітні цього року на правах вільного агента. Прямо зараз уругваєць проводить свій п'ятий матч за киян.

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