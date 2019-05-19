Зоря – Шахтар: історичне чемпіонство "гірників" у прагматичному стилі та вихід в Лігу чемпіонів, луганців чекають зміни

Шахтар достроково став чемпіоном України 2018/19 завдяки мінімальній перемозі над Зорею в поєдинку 29-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Зоря – Шахтар розпочався о 17:00 за київським часом. Перемога забезпечувала команді Паулу Фонсеки дострокове чемпіонство України. Навіть у разі нічиєї відрив "гірників" від Динамо складав би 9 очок за 3 тури до завершення чемпіонату.

Зоря веде боротьбу за Маріуполем за 4-ту сходинку, яка дає право стартувати у Лізі Європи 2019/20 на один кваліфікаційний раунд пізніше. Перед звітним поєдинком обидві команди набрали по 39 залікових балів.

Матч розпочався доволі спокійно – господарі впевнено нейтралізовували всі атакувальні потуги донеччан. Перспективний момент міг виникнути на 5-й хвилині – Ісмаїлі отримав хороший розрізний пас та прострілив у штрафний, але надійно зіграв Віталій Вернидуб, який вибив м'яч. Через 2 хвилини незрозумілу жовту картку отримав Віктор Коваленко: хавбеку настільки не сподобалось рішення арбітра зафіксувати офсайд, що він підштовхнув Миколу Балакіна – справедливе попередження для півзахисника Шахтаря.

Зоря – Шахтар – відео голів

На 11-й хвилині "гірники" вийшли вперед. Жуніор Мораєс після подачі Сергія Болбата випередив захисника та забив свій 19-й гол у чемпіонаті, збільшивши відрив від переслідувачів у гонці бомбардирів. Одразу ж Шахтар міг забивати вдруге – Шевченко врятував Зорю, парирувавши удар Тайсона у дальній нижній кут!

Відверто затиснули донеччани підопічних Вернидуба на їхній половині поля. Зоря відповіла неточним ударом Арвеладзе на 17-й хвилині гри. Хоча б щось – це чи не перша осмислена атака господарів у поєдинку. Практично тут же луганці вимагали пенальті – на їхню думку, м'яч влучив у руку Ісмаїлі після прострілу Караваєва, проте свисток арбітра не пролунав. Зоря дещо додала в активності – Пятов забрав м'яч після прострілу з флангу.

Спалахнули пристрасті – Мораєс отримав жовту картку за грубий підкат проти Тимчика, а ще за кілька хвилин жовте світло побачив Михайліченко. Не витримала навіть техніка, адже трансляція матчу була перервана майже на 10 хвилин. В цьому вся УПЛ – єдиний пул врятує ситуацію?

Під завісу тайму Шахтар знову активізувався. Після удару Тайсона м'яч пролетів поруч зі стійкою воріт Шевченка. Мораєс міг оформити дубль, але форвард збірної України невдало обробив м'яч у безпосередній близькості від воріт, хоча цілком міг пробивати і в дотик. 1:0 – підсумок першого тайму.

Другу половину гри активніше розпочали гравці Зорі, але забивати міг Шахтар – Коваленко у контратаці втік на ворота Шевченка, проте не влучив у дальній кут! Відзначимо дії Тайсона, який класним пасом запустив партнера у відрив. Хорошу нагоду мав Мораєс, але з лінії штрафного пробив відверто невдало – м'яч пролетів значно вище рамки. Господарі ніби і створювали певний тиск на ворота "гірників", але до ударів справа не доходила – Шахтар досить впевнено контролював перебіг подій на полі.

На 63-й хвилині у штрафному майданчику Зорі зіткнулись Мораєс та Білий. Обоє певний час полежали на газоні Славутич-Арени, проте зуміли продовжити поєдинок. Той же Мораєс зіпсував класну атаку Шахтаря – нападник після класного проходу Тайсона прийняв м'яч, перебуваючи в офсайді. А за спиною Жуніора набігав вільний Ісмаїлі, який виходив би віч-на-віч з Микитою Шевченком.

На 74-й хвилині розкішний прохід вдався Тете, який вийшов на заміну. Бразилець класно пройшов кількох опонентів та віддав на Мораєса, удар якого метрів з 10-ти класно парирував голкіпер Зорі. В наступному епізоді вже Тимчик врятував свою команду, постелившись під удар Матвієнка.

Під завісу матчу "гірники" ще провели кілька атак, проте рахунок на табло більше не змінився. Втім, і єдиного гола Мораєса, який отримав травму на останніх хвилинах, команді Паулу Фонсеки вистачило для перемоги.

Шахтар набрав 76 очок та достроково став чемпіоном України 2018/19 за 3 тури до фінішу. Це 12-й чемпіонський титул в історії клубу, у Динамо залишилось 15. Крім того, донеччани забезпечили собі участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20.

Зоря залишилась четвертою – у команди Вернидуба 39 пунктів. В наступному турі Шахтар у середу прийме Динамо, а Зоря поїде в гості до Львова.

Історичне чемпіонство Шахтаря у легкому матчі

"Гірники" достроково стали чемпіонами України. В матчі, у якому команду Фонсеки цілком влаштувала б і нічия, Шахтар не розслабився та здобув максимальний результат. Можливо, ще красивіше було б оформити чемпіонство у середу в матчі проти Динамо, але виходити на поєдинок проти головного конкурента в статусі найсильнішої команди країни – теж приємно.

Інколи складалось враження, що гості грали в півноги. Як тільки "гірники" вмикали швидкості – у Зорі починались проблеми. Господарі можуть дякувати Микиті Шевченку, який здійснив 5 сейвів та врятував свою команду від розгрому. Якщо у матчі минулого туру з Динамо Зоря змогла дати бій киянам, то сьогодні команда Вернидуба виглядала відверто безпорадно. Так, епізодично луганці володіли ініціативою та створювали тиск на ворота Пятова, проте абсолютно жодних дивідендів з цього не витиснули. Виглядало, що Шахтар може додати в будь-який момент, якщо це буде необхідно.

Жуніор Мораєс забив черговий гол у чемпіонаті та фактично гарантував собі звання найкращого бомбардира УПЛ 2018/19. У форварда Шахтаря 19 голів, у Віктора Циганкова – 15. Попри всю критику форварда за його перехід з Динамо до лав найпринциповішого суперника виглядає, що Мораєс зробив правильний вибір. Принаймні, на сьогоднішній день. Як він це зробив – це справа самого Жуніора та зовсім інша історія.

Завдяки цьому чемпіонському титулу Шахтар третій рік поспіль оформив "золотий дубль" та став найтитулованішою командою Незалежної України. У "гірників" 34 трофеї, у Динамо – 33.

Фонсека демонструє неймовірний прагматизм

Паулу Фонсека очолив Шахтар у 2016-му році після відходу Мірчі Луческу. З того часу португальський фахівець не лише привів команду до третьої поспіль перемоги в чемпіонаті та Кубку, а й суттєво перебудував команду.

Влітку минулого року Шахтар покинули ряд лідерів – Срна, Фред, Феррейра, Бернард, взимку пішов Ракицький. Проте клуб знайшов непогану заміну фактично всім ключовим виконавцям, про яких у клубі вже й не дуже й згадують, адже результати команди якщо і погіршились, то несуттєво.

У 2019 році Шахтар пропустив лише один гол в чемпіонаті, встановивши клубний рекорд за тривалістю "сухої" серії (956 хвилин без пропущених голів). Вразити ворота команди Фонсеки в чемпіонаті навесні змогла лише Олександрія.

От і в цьому матчі підопічні португальця діяли доволі прагматично. Шахтар обмежився одним голом, хоча міг забивати значно більше, а от біля власних воріт "гірники" не дозволили створити опоненту практично нічого. Надійність біля власних воріт – схоже, саме таким було кредо Шахтаря у весняній частині чемпіонату.

Зорі потрібні зміни

Сезон 2018/19 незалежно від його підсумку вже став найгіршим для Зорі за останні роки. Команда Юрія Вернидуба не те що вже не веде боротьбу за бронзу, а ризикує втратити навіть 4 місце, адже має однакову кількість очок з Маріуполем. Та й в колективі, схоже, не все гаразд – недарма ж Юрій Миколайович кілька разів натякав на відставку (яка як мінімум двічі була дуже близькою).

Влітку команду, ймовірно, покинуть кілька орендованих гравців – Тимчик, Михайліченко, Лєднєв, права на яких належить Динамо. За чутками, є певний інтерес інших клубів до Сіласа, невідомим є майбутнім Караваєва, який свого часу був близьким до переходу в те ж Динамо. Протягом всього сезону Зоря так і не змогла видати більш-менш рівну серію, періодично втрачаючи очки на рівному місці. "Мужики" вміють пристойно грати проти грандів, але їм все ще бракує класу, щоб без проблем брати "свої" очки проти більш слабших опонентів.

Схоже, ця Зоря дісталась своєї вершини. Яким буде розвиток клубу далі – знає лише керівництво клубу.