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Олександрія – Львів – 0:1 – відео голу та огляд матчу

19 травня 17:47 402 Читать на русском
Олександрія – Львів – 0:1 – відео голу та огляд матчу
Олександрія – Львів – 0:1 / фото: ФК Львів

Львів на виїзді мінімально переміг Олександрію (1:0). Дивіться відео голу та огляд матчу Олександрія – Львів.

 
Педро Феррейра да Сілва 58’
58’ Педро Феррейра да Сілва

Львів мінімально переграв Олександрію. Перший тайм команди провели на рівних, а от у другому Львів захопив ініціативу і вийшов вперед в рахунку, Педро замкнув передачу Бруно з флангу. Львів'яни продовжили контролювати ситуацію, тоді як Олександрія нічого не змогла створити.

Завдяки цій перемозі Львів набрав 33 очки і залишився на шостій сходинці. Олександрія з 48-ма пунктами залишилась третьою.

Львів на виїзді мінімально переміг Олександрію і перервав тримісячну безвиграшну серію

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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