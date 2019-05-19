Олександрія – Львів – 0:1 – відео голу та огляд матчу

Львів на виїзді мінімально переміг Олександрію (1:0). Дивіться відео голу та огляд матчу Олександрія – Львів.

Львів мінімально переграв Олександрію. Перший тайм команди провели на рівних, а от у другому Львів захопив ініціативу і вийшов вперед в рахунку, Педро замкнув передачу Бруно з флангу. Львів'яни продовжили контролювати ситуацію, тоді як Олександрія нічого не змогла створити.

Завдяки цій перемозі Львів набрав 33 очки і залишився на шостій сходинці. Олександрія з 48-ма пунктами залишилась третьою.

Львів на виїзді мінімально переміг Олександрію і перервав тримісячну безвиграшну серію