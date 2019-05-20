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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Пісні, танці та літри шампанського – як Шахтар святкував чемпіонський титул

20 травня 09:48 395 Читать на русском

Шахтар достроково став чемпіоном України сезону 2018/19. "Футбол 24" пропонує переглянути найкращі моменти святкування Паулу Фонсеки та компанії.

 
Жуніор Мораєс 11’
11’ Жуніор Мораєс

Шахтар став недосяжним для Динамо за 3 тури до фінішу чемпіонату. Перемога над Зорею в 29-му турі УПЛ дозволила "гірникам" стати 12-разовим чемпіоном України (у "біло-синіх" залишилось 15 перемог в чемпіонаті).

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Донеччани розпочали святкувати третє поспіль чемпіонство ще на полі Славутич-Арени. Дійство продовжилось у роздягальні – не обійшлось без традиційних пісень, танців та шампанського. Особливо старались Тайсон та Паулу Фонсека, які були найактивнішими учасниками свята.

Нагадаємо, раніше Шахтар виграв Кубок України, обігравши у фіналі Інгулець, а у середу після матчу з Динамо клуб запланував концерт на честь завоювання чемпіонського титулу.

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