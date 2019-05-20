Шахтер – чемпион, дебютный гол Де Пены и шедевр Мякушко в дождливом Львове: итоги 29-го тура УПЛ

"Футбол 24" подводит итоги 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер официально стал чемпионом, а в матчах Динамо и Карпат были забиты шедевральные голы.

Шахтер официально стал чемпионом Украины

29-й тур Премьер-лиги окончательно похоронил остатки чемпионской интриги. Шахтер обыграл Зарю благодаря единственному голу Жуниора Мораеса и стал недосягаемым для Динамо за 3 тура до финиша чемпионата. В среду на матч против "бело-синих" дончане выйдут в статусе чемпиона Украины 2018/19.

65 забитых голов (лучшая атака чемпионата), лишь 10 пропущенных и рекордная "сухая" серия продолжительностью около 1000 минут, только одно поражение в чемпионате – команда Паулу Фонсеки по праву стала сильнейшим коллективом страны. 34 титула с 1991 года – Шахтер отныне является самой титулованной командой Украины в ее новейшей истории.

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Заслуженное чемпионство "горняков" признал даже президент Динамо Игорь Суркис. Правда, глава киевлян отметил, что столичная команда проиграла чемпионат не в очных поединках с Шахтером, а теряла очки в тех матчах, в которых это было недопустимо.

Динамо наконец-то выиграло дома – дебютный гол Де Пены и красота от Цыганкова

Киевляне в последний раз раз побеждали дома еще 10 марта, разгромив Арсенал. С тех пор были поражение от Челси (0:5), ничьи с Шахтером (0:0), Александрией (1:1) и Зарей (1:1). В матче с Мариуполем команда Хацкевича наконец-то прервала неприятную серию, хотя и здесь заставила болельщиков понервничать, пропустив на последних минутах. Впрочем, стоит отметить характер "бело-синих", которые продемонстрировали желание и мотивацию.

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Вряд ли эта победа принесла много радости поклонникам "бело-синих". Единственное утешение – красивый мяч Виктора Цыганкова и дебютный гол Карлоса Де Пены. Именно уругвайский хавбек из всех новичков Динамо едва ли не лучше остальных адаптировался в Киеве, хотя сразу после его подписания пессимизма хватало.

Есть и негатив – на следующий матч с Шахтером, который пройдет уже в среду, Динамо из-за дисквалификации потеряло Назария Русина. Таким образом Александр Хацкевич, по сути, остался без готовых нападающих, ведь Артем Беседин только что вернулся после долгого отсутствия. Играть против новоиспеченного чемпиона в его логове далеко не в оптимальном составе – киевской команде будет трудно подсластить неудачный сезон победой над главным конкурентом.

Александрия может готовить место для медалей

Команда Владимира Шарана не может выиграть уже 4 поединка подряд, взяв в этих матчах лишь 1 очко. Парадоксально, но даже такая серия неудач не повлияла на турнирное положение Александрии, которой для завоевания бронзовых медалей чемпионата нужно взять только 1 очко в трех матчах. И это при условии, что Заря или Мариуполь выиграют все 3 поединка, что, согласитесь, маловероятно.

В 29-м туре Александрия дома проиграла Львову, потерпев второе подряд домашнее поражение. Но после неудачи Зари в матче с Шахтером команда Владимира Шарана может оформить третье место уже в среду – в выездном поединке против Мариуполя.

Наставник александрийцев назвал игру против Львова худшей в чемпионате и извинился перед болельщиками, которые ожидали завоевания бронзовых наград уже в этом матче. Впрочем, третье место все равно никуда не денется – Александрия хоть и не в форме, но полученный гандикап позволяет команде чувствовать уверенно перед заключительными поединками сезона.

Заря и Мариуполь в свою очередь разыграют 4 место, которое даст право стартовать в Лиге Европы на один квалификационный раунд позже. Сейчас обе команды находятся в равном положении, набрав по 39 очков.

Львовские команды вспомнили вкус побед

Карпаты и Львов смогли порадовать болельщиков из города Льва, победив впервые за несколько матчей. Львов вообще выиграл впервые за 3 месяца, сенсационно обыграв на выезде Александрию, но команда Богдана Блавацкого имеет лишь теоретические шансы побороться за еврокубковую зону. Отставание львовян от Зари и Мариуполя составляет 6 пунктов за 3 тура до финиша – такая фора не отыгрывается.

А вот Карпаты одержали крайне важную победу с точки зрения борьбы за выживание. Команда Фабри Гонсалеса дома разобралась с Десной и продолжает соревноваться за сохранение прописки в УПЛ. "Львы" доигрывали матч в меньшинстве после удаления Карима Йоды, но гол Понде и настоящий шедевр Сергея Мякушко позволили Карпатам взять важные очки.

К слову, поединок проходил в условиях невероятного ливня, который существенно мешал футболистам обеих команд продемонстрировать свои лучшие качества. Это лучше удалось хозяевам, которые, несмотря на победу, все еще отстают от спасительной зоны на 2 очка.

Борьба за выживание: в безопасности лишь две команды

В УПЛ 2018/19 осталось только две интриги. Первая – обладатель 4-го места, на которое претендуют Заря и Мариуполь. А вот во второй шестерке все серьезнее, ведь Олимпик, Карпаты, Арсенал и Черноморец борются за сохранение прописки в Премьер-лиге. Ворскла и Десна могут чувствовать себя спокойно и готовиться к следующему сезону.

На прямой вылет, по сути, есть два претендента – Арсенал-Киев (25 очков) и Черноморец (22), которые в отчетном туре проиграли. Именно одна из этих команд покинет Премьер-лигу и будет играть в следующем сезоне в Первой лиге. А вот Карпаты с Олимпиком находятся в несколько лучшем положении, соревнуясь за место под солнцем. Очный матч предпоследнего тура, который состоится 25 мая во Львове, станет решающим для обеих команд – пока львовяне отстают от спасительной зоны на 2 очка.

Гол тура

В течение уикенда хватало красивых мячей – чего стоят только взятия ворот в исполнении Цыганкова и Де Пены. Но отдадим звание лучшего гола недели Сергею Мякушко. Именно его удивительный удар со штрафного закрепил преимущество Карпат в тяжелом для львовян матче и позволил взятые очень важные очки.