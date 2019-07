Алжир став тріумфатором КАН-2019, здобувши мінімальну перемогу над Сенегалом у фіналі

Алжир стартував з місця в кар'єр, вирвавшись уперед вже на 2-й хвилині зустрічі. Гол "лисів пустелі" виявився дещо курйозним: Бунеджа отримав передачу на хід по лівому флангу, змістився в центр та пробив – м'яч рикошетом від ноги Сане полетів у високо небо і несподівано приземлився у воротах! 0:1! Втім, даний епізод не спричинив підвищення швидкостей команд. В наступні 24 хвилини нічого цікавого на полі так і не відбулося, а на 26-й стався другий націлений удар по воротах – це Севе вистрілив з дальньої дистанції, але Мболі спіймав м'яч.

Перша половина тайму пройшла у доволі рівній боротьбі, в якій ініціативу тримали алжирці. Вони більше працювали з м'ячем, однак прорвати оборону суперника їм не вдавалося – Сенегал дуже якісно закривав усі можливі варіанти для продовження атак. Із 30-х хвилин вже представники "чорної Африки" почали тиснути на ворота арабів, проводячи швидкі контрвипади й заробляючи купу стандартів.

Довгий час "лиси пустелі" тримали суперника під контролем, але на 38-й хвилині всі їх старання могли бути перекресленими суперударом Ньянга метрів з 23-х – Мбайє класно розвернувся та вистрілив у дальню дев'ятку, однак м'яч пролетів у лічених сантиметрах над поперечкою! На 44-й же на ворота Мболі вивалився Сарр, але у жорсткій боротьбі захисники не дали пробити сенегальцю. Щоправда, була підозра на фол та пенальті, але арбітри проігнорували цей момент. Зрештою, перший тайм завершився кутовим та заблокованими дальніми ударами у виконанні Сане та Сабалі.

В перші 10 хвилин другого тайму команди відверто катали вату, організувавши всього декілька атак флангами без якісного завершення. Ситуація стала змінюватися ближче до 60-ї, коли Сенегал встановив контроль над м'ячем і став не просто йти вперед, а і створювати моменти високої якості. Перший дзвіночок пролунав на 58-й, коли Мане увірвався на лівий край штрафного та пробив у дальній кут – із Садьйо злетіла бутса, а удар заблокував Гедіура.

Заблокував він і простріл Сарра з правого флангу на 60-й хвилині, однак цього разу м'яч влучив йому в руку. Арбітр одразу вказав на точку, однак потім пішов дивитися повтор, повернувся і скасував своє рішення!

That was a penalty. The hand moved slightly to the ball #SENALG pic.twitter.com/XkbUkqYuFn