Алжир у серії пенальті здобув перемогу над Кот-д'Івуаром, ставши третім півфіналістом КАН-2019

Чвертьфінальний поєдинок Кубка африканських націй у Суеці між збірними Алжиру та Кот-д'Івуару завершився драматичною поразкою "слонів" у серії пенальті.

Кот-д'Івуар впевненіше розпочав поєдинок, створивши серію небезпечних моментів вже на перших хвилинах. Зокрема, на 6-й Градель обвідним ударом влучив у стійку, а на 8-й Заха увірвався на правий край карного майданчика, прокинув захисника та прострілив на Коджію – м'яч пролетів за спиною нападника. Алжир увімкнувся на 14-й: Марез класно обстукався з партнерами перед штрафним, увійшов на лівий край та пробив у дальній кут – повз ворота! "Слони" відповіли на 16-й пострілом Граделя метрів з 20-ти у ближній, але голкіпер Мболі на лінії діяв надійно.

Здавалося, що Кот-д'Івуар зараз дотисне Алжир. Віра в перемогу підопічних Ібраіма Камара виросла після моменту на 18-й хвилині, коли лише вчасний підкат Манді врятував від замикання прострілу Багайоко на ближню стійку. "Лиси пустелі" не витримали такої нахабності суперника й несподівано відкрили рахунок на 21-й: Бунеджа у жорсткій боротьбі зачепився за діагональ на лівий фланг, Бенсебаїні підхопив м'яч та прострілив у штрафний, а Фегулі завершив ударом в дотик – 0:1!

На 25-й подвоїти перевагу міг Атал, який прорвався до воріт і впав недалеко від них після контакту з Каноном. Арбітр пенальті в цьому не побачив, а Юсеф через невдале падіння травмував плече й покинув поле. Після цього матч дещо збився на позиційну боротьбу з великою кількістю дрібних фолів та сутичок, але на 30-х хвилинах гра знову розкрилася. Кот-д'Івуар пішов уперед і створив серію небезпечних моментів.

На 33-й Сангаре замкнув подачу з кутового (над поперечкою), на 36-й Коджія не встиг пробити з кількох метрів, а на 40-й головою після навісу свого ж голкіпера вдарив Траоре – вийшло складно, але Мболі впорався. Алжир на 45-й хвилині знову міг покарати суперника за нульову реалізацію, але прорив Мареза у штрафний з ударом по воротах завершився блокуванням. Градель у наступній же атаці відповів пострілом з лінії карного майданчика – без проблем для Мболі.

По перерві команди розпочали з місця в кар'єр. На перших же секундах алжирцям вдалося заробити пенальті, однак Кот-д'Івуар "відскочив" – Бунеджа з "точки" вистрілив у поперечину. На 50-й же настав час "слонів" хапатися за голову: Коджіа увірвався на лівий край штрафного і пробив з гострого кута – м'яч рикошетом від захисника полетів у ближню дев'ятку, але Мболі вдалося перевести м'яч у каркас воріт! Щоправда, після цього моменту команди зупинились на добрий десяток хвилин, збившись на позиційну боротьбу в центрі поля.

Після завершення години гри Алжир пішов уперед. На 61-й хвилині "лиси пустелі" мали можливість забити другий гол після подачі Бенсебаїні, яку повинен був замикати Бунеджа – Багдад уз кількох метраз від воріт не ризикнув торкатися до м'яча через підозру на офсайд, а той пролетів поруч зі стійкою. На 62-й Бунеджа пробивав з гострого кута, але голкіпер Гбоху не тільки спіймав сферу, а й швидко ввів її у гру. Кот-д'Івуар розігнав контратаку, яку взяттям воріт завершив Коджія: Джонатан прийняв передачу на правому фланзі, змістився в центр, увійшов у штрафний та пробив у дальній нижній кут – 1:1!

Алжир не на жарт розлютився, організувавши серію супермоментів біля воріт Гбоху. На 64-й хвилині Бунеджа втратив черговий шанс відзначитись – "лиси пустелі" заробили штрафний, Марез виконав класну подачу на дальню стійку, але Багдад розминувся з м'ячем! На 66-й же він вирвався віч-на-віч з гокіпером, але той парирував його удар; за дві хвилини нападник виправився, віддавши своєчасну скидку на Мареза, який вистрілив з лінії карного майданчика – м'яч пролетів крізь Гбоху, але героїчний підкат Багайоко не дав залетіти сфері у ворота. За хвилину до цього епізоду у падінні через себе пробивав Беннасер, але це було вже зовсім неточно.

Справи у збірної Кот д'-Івуару стали ще більш кепськими після травми опорника Сангаре, якого довелося виносити на ношах. Крім того, болісний удар отримав Багайоко, але лікарі зуміли поставити його на ноги. Як наслідок, нічого, крім слабенького дальнього удару Заха повз ворота, "слони" до кінця основного часу не створили. Алжир же старався вирвати перемогу: так, на 78-й Белаілі з меж штрафного пробив над поперечкою, а на 84-й Марез вискочив віч-на-віч з Гбоху – івуарійців врятував своєчасний вихід голкіпера, який ціною болісного зіткнення зупинив Ріяда. Наставник "лисів пустелі" зняв останнього з гри й кинув у бій Унаса та Слімані, але нічого, крім кількох перспективних проривів, вони не створили. Зрештою, свисток арбітра відправив команди у овертайми.

У перші 15 додаткових хвилин гострішими були івуарійці, атака яких підсилилась свіжими Корне та Боні. Останній особливо не відсвічував, а от Максвел міг вивести Кот-д'Івуар уперед на 98-й хвилині, увірвавшись на лівий край карного майданчика та пробивши по воротах – Гедіура накрив удар у підкаті. За хвилину у дальню дев'ятку метрів з 20-ти бахнув Градель, але м'яч торкнувся сітки лише із зовнішнього боку. На 104-й же після подачі зі штрафного біля воріт алжирців сталася панічна метушня, в результаті якої одному із захисників довелося виносити м'яч з лінії.

"Лиси" пустелі" в цей період мали лише неточний удар Фегулі в дотик та ще гірший постріл Слімані з гострого кута – Іслам відправив м'яч у небо. Втім, у другому екстра-таймі справа пішла жвавіше: Алжир захопив контроль над м'ячем, а на 113-й хвилині отримав прекрасний шанс вирвати перемогу: Слімані замкнув подачу з глибини ударом головою в дальній кут, але Гбоху у стрибку спочатку парирував, а потім першим встиг до м'яча! Кот-д'Івуар відповів замиканням навісу у виконанні Комара на 116-й, але вийшло зависоко. Останню можливість уникнути серії пенальті алжирці отримали на 120+2-й хвилині, коли вдалося заробити стандарт в метрах 20-ти від воріт. Анді Делор, який тільки-но вийшов на заміну, взявся його виконувати, однак його удар пройшов у сантиметрах від дальньої стійки!

Серія пенальті вразила своєю драматичною розв'язкою. Перші два удари команди реалізували без проблем, але потім постріл Боні потягнув голкіпер алжирців Мболі. До останнього розміну "лиси пустелі" вели у рахунку, але Белаїлі замість переможного голу несподівано влучив у каркас воріт. Кот-д'Івуар отримав шанс відігратися, але капітан "слонів" Серей Дьє влучив у ту ж саму стійку Таким чином, Алжир вийшов у півфінал Кубка африканських націй, в якому зустрінеться зі збірною Нігерії.