Вогонь, димові шашки та купа затриманих – вболівальники збірної Алжиру святкували вихід команди у фінал КАН

Фанати африканської команди нестримно раділи успіхам своєї збірної.
Алжир переміг Нігерію у півфіналі Кубка африканських націй з рахунком 2:1 та вийшов у фінал турніру.
Супергол Мареза на останній хвилині у відеоогляді матчу Алжир – Нігерія – 2:1
Вболівальники команди нестримно відсвяткували перемогу Алжиру у французькому Марселі. Зафіксовані випадки зіткнення фанатів з поліцією, затримано 282 людини.
Зауважимо, що у фіналі Кубка африканських націй збірна Алжиру зустрінеться з Сенегалом. Поєдинок відбудеться 19 липня, початок о 22:00.
Алжир на останній хвилині переміг Нігерію: справедливий вихід "лисів" у фінал КАН, слабенькі "суперорли" та крутий Марез