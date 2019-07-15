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Вогонь, димові шашки та купа затриманих – вболівальники збірної Алжиру святкували вихід команди у фінал КАН

12:07 59 Читать на русском
Вогонь, димові шашки та купа затриманих – вболівальники збірної Алжиру святкували вихід команди у фінал КАН
Збірна Алжиру / Соцмережі

Фанати африканської команди нестримно раділи успіхам своєї збірної.

40’ Вілліам Троост-Еконг
90+5’ Ріяд Марез
 
Одіон Ігало 73’
40’ Вілліам Троост-Еконг
73’ Одіон Ігало
90+5’ Ріяд Марез

Алжир переміг Нігерію у півфіналі Кубка африканських націй з рахунком 2:1 та вийшов у фінал турніру.

Супергол Мареза на останній хвилині у відеоогляді матчу Алжир – Нігерія – 2:1

Вболівальники команди нестримно відсвяткували перемогу Алжиру у французькому Марселі. Зафіксовані випадки зіткнення фанатів з поліцією, затримано 282 людини.

Зауважимо, що у фіналі Кубка африканських націй збірна Алжиру зустрінеться з Сенегалом. Поєдинок відбудеться 19 липня, початок о 22:00.

Алжир на останній хвилині переміг Нігерію: справедливий вихід "лисів" у фінал КАН, слабенькі "суперорли" та крутий Марез

blog_ava
Алжир на останній хвилині переміг Нігерію: справедливий вихід "лисів" у фінал КАН, слабенькі "суперорли" та крутий Марез
02:05
2394
Теги
Світ Відеоновини Кубок африканських націй КАН-2019 Алжир - Нігерія Алжир Алжир
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