Вогонь, димові шашки та купа затриманих – вболівальники збірної Алжиру святкували вихід команди у фінал КАН

Алжир переміг Нігерію у півфіналі Кубка африканських націй з рахунком 2:1 та вийшов у фінал турніру.

Супергол Мареза на останній хвилині у відеоогляді матчу Алжир – Нігерія – 2:1

Вболівальники команди нестримно відсвяткували перемогу Алжиру у французькому Марселі. Зафіксовані випадки зіткнення фанатів з поліцією, затримано 282 людини.

Зауважимо, що у фіналі Кубка африканських націй збірна Алжиру зустрінеться з Сенегалом. Поєдинок відбудеться 19 липня, початок о 22:00.

Алжир на останній хвилині переміг Нігерію: справедливий вихід "лисів" у фінал КАН, слабенькі "суперорли" та крутий Марез

VIDEO: Algerian football fans and police clash in Marseille, France, after their team win the Africa Cup of Nations semi-final with a 2-1 victory over three-time champions Nigeria pic.twitter.com/q9Y3V9ZBhT