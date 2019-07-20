Алжир стал триумфатором КАН-2019, добыв минимальную победу над Сенегалом в финале

Курьезный гол Багдада Бунеджи на 2-й минуте стал единственным во встрече, принеся Алжиру второе чемпионство Африки.

Алжир стартовал с места в карьер, вырвавшись вперёд уже на 2-й минуте встречи. Гол "лис пустыни" оказался несколько курьёзным: Бунеджа получил передачу на ход по левому флангу, сместился в центр и пробил – мяч рикошетом от ноги Сане улетел в высоко небо и неожиданно приземлился в воротах! 0:1! Впрочем, данный эпизод не привёл повышению скоростей команд. В последующие 24 минуты ничего интересного на поле так и не произошло, а на 26-й произошел второй нацеленный удар по воротам – это Севе выстрелил с дальней дистанции, но Мболи поймал мяч.

Первая половина тайма прошла в довольно равной борьбе, в которой инициативу держали алжирцы. Они больше работали с мячом, однако прорвать оборону соперника им не удавалось – Сенегал очень качественно закрывал все возможные варианты для продолжения атак. С 30-х минут уже представители "чёрной Африки" начали давить на ворота арабов, проводя быстрые контрвыпады и зарабатывая кучу стандартов.

Долгое время "лисы пустыни" держали соперника под контролем, но на 38-й минуте все их старания могли быть перечёркнуты суперударом Ньянга метров с 23-х – Мбайе классно развернулся и выстрелил в дальнюю девятку, но мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной! На 44-й же на ворота Мболи вывалился Сарр, но в жёсткой борьбе защитники не дали пробить сенегальцу. Правда, было подозрение на фол и пенальти, но арбитры проигнорирвали этот момент. В конце концов, первый тайм завершился угловым и заблокированными дальними ударами в исполнении Сане и Сабали.

В первые 10 минут второго тайма команды откровенно катали вату, организовав всего несколько атак по флангам без качественного завершения. Ситуация стала меняться ближе к 60-й, когда Сенегал установил контроль над мячом и стал не просто идти вперед, но и создавать моменты высокого качества. Первый звоночек прозвучал на 58-й, когда Мане ворвался на левый край штрафной и пробил в дальний угол - с Садьйо взлетела бутса, а удар заблокировал Гедиура.

Заблокировал он и прострел Сарра с правого фланга на 60-й минуте, однако на этот раз мяч попал ему в руку. Арбитр сразу указал на точку, однако затем пошел смотреть повтор, вернулся и отменил свое решение!

That was a penalty. The hand moved slightly to the ball #SENALG pic.twitter.com/XkbUkqYuFn — #Vhasekwa (@vhasekwa) July 19, 2019

Это разозлило Сенегал. На 68-й минуте Садьйо Мане сместился к штрафной и мощно пробил в ближнюю девятку – Мболи в сногсшибательном прыжке спас Алжир! Посля этого произошёл и опасный угловой, однако все большее раскрытие своих тылов на 74-й минуте едва не довело подопечных Алиу Сиссе до второго пропущенного гола – это Бенламри подал с левого фланга, а мяч рикошетом едва не залетел под перекладину! На этот раз прекрасный сейв пришлось делать Гомису. Кроме того, на 82-й у воротам очень опасно прорывался Бунеджа, однако при попытке обойти двух скученных в одной точке защитников Багдад не удержал мяч и упал.

Эндшпиль поединка получился очень нервным. Алжирцы усиливали оборону и всё сильнее тянули время, а Сенегал делал отчаянные попытки отыграться. В частности, на 83-й минуте прекрасный удар в касание с угла штрафной удался Сарру, но сфера просвистела над перекладиной. На 88-й команда Алиу Сиссе заработала неплохой штрафной на левом фланге, но Дьятта бездарно выстрелил в небо. "Лисы пустыни" держались из последних сил.

В конце концов, сравнять счёт Сенегалу так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Алжира, который стал обладателем Кубка африканских наций-2019.