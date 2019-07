Сенегал – Алжир: онлайн-трансляція фіналу КАН-2019

Фінальний матч КАН-2019 Сенегал – Алжир розпочався о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Сенегал – Алжир: прогноз на фінал КАН-2019

Стартові склади

Сенегал: Гоміс – Гассама, Куяте, Сане, Сабалі – Сайве, Ндіайє, Гуйе – Сарр, Ньянг, Мане

Запасні: Діалло, Ваг, Сіссе, Сісс, Н'Діайє, Тіуб, Конате, Діане, Кейта, Дьятта

The #TerangaLions dressing room is nice and tidy, just waiting for the team now #SENALG #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/vFrJ4flhSQ