Сенегал – Алжир: онлайн-трансляція фіналу КАН-2019

Збірні Сенегалу та Алжиру в очному поєдинку визначать, кому дістануться золоті медалі Кубка африканських націй. Стартові склади та онлайн-трансляція зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
Фінальний матч КАН-2019 Сенегал – Алжир розпочався о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Сенегал – Алжир: прогноз на фінал КАН-2019
Стартові склади
Сенегал: Гоміс – Гассама, Куяте, Сане, Сабалі – Сайве, Ндіайє, Гуйе – Сарр, Ньянг, Мане
Запасні: Діалло, Ваг, Сіссе, Сісс, Н'Діайє, Тіуб, Конате, Діане, Кейта, Дьятта
Алжир: Мболі – Зеффан, Манді, Бенламрі, Бенсебаїні – Гедіура – Марез, Фегулі, Беннасер, Беліїлі – Бунеджа
Запасні: Укіджа, Духа, Тахрат, Халіше, Атал, Браімі, Унас, Абеід, Будаі, Фарес, Слімані, Делорт
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