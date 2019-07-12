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Вболівальники ДР Конго жорстоко побили міністра спорту через виліт національної команди з КАН-2019

13:48 482 Читать на русском
Вболівальники ДР Конго жорстоко побили міністра спорту через виліт національної команди з КАН-2019
Вболівальники ДР Конго / Фото Slate Afrique

Неприємний інцидент трапився після поєдинку Мадагаскар – ДР Конго (2:2, 4:2 пен.).

 

Збірна ДР Конго несподівано поступилась Мадагаскару в рамках 1/8 фіналу Кубка африканських націй.

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Після повернення з Єгипту, де проводиться турнір, на батьківщину, в аеропорту розлючені фанати ДР Конго зустріли команду та накинулись на міністра спорту республіки. Охорона намагалась захистити чиновника від натовпу, але кілька ударів в голову міністр все-таки прийняв.

Нагадаємо, у півфіналі КАН-2019 зустрінуться Алжир та Нігерія, а в паралельному поєдинку зіграють Сенегал проти Тунісу.

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Світ Відеоновини ДР Конго ДР Конго футбольні фанати Кубок африканських націй КАН-2019 Мадагаскар - ДР Конго
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