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Фінал КАН-2019: Сенегал – Алжир – відео курйозного гола Бунеджі

22:15 1219 Читать на русском
Фінал КАН-2019: Сенегал – Алжир – відео курйозного гола Бунеджі
Сенегал – Алжир – відео голів та огляд матчу

Збірні Сенегалу та Алжиру в очному поєдинку визначать, кому дістануться золоті медалі Кубка африканських націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Сенегал – Алжир.

 
Багдад Бунеджа 2’
2’ Багдад Бунеджа

Алжирці відкрили рахунок вже на 2-й хвилині завдяки курйозному голу Багдада Бунеджі, який з допомогою рикошету від захисника вразив ворота суперника.

Сенегал – Алжир: онлайн-трансляція фіналу КАН-2019

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Теги
Алжир Алжир Сенегал - Алжир Сенегал Сенегал Відеоновини Світ Кубок африканських націй КАН-2019
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