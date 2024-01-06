Кубок Англії, 1/32 фіналу

Сандерленд – Ньюкасл – 0:3

Голи: Баллард, 35 (авт.), Ісак, 46, 90 (пен.)

Русин заробив право продовжити в основі. Саме Назарій розвів з центра поля і зі старту зустрічі кілька разів агресивно атакував суперників у пресингу, а також забігаючи... правим флангом. Перший же момент за Ньюкаслом. Помітно, як нервово до тремтіння в ногах грають господарі і в контролі, і в обороні. Дозволяють Тріп'єру без перешкод подати, і лише Паттерсон у панічному стрибку потягнув удар Лонгстафа. Величенька пауза вже на стартових хвилинах. Це у бокового арбітра зламався прапорець, довелося екстрено міняти інвентар.

Русин круто повернувся в Сандерленд – українець забив елегантний гол у Чемпіоншипі, перервавши ігнор нового тренера

Екс-нападник Динамо і Зорі виходить дуже глибоко, допомагаючи проходити центр поля через пас. Ньюкасл традиційно потужно душить у пресингу. Зустрічається в центрі поля порівняно мініатюрний Русин і велетенський Бьорн (різниця у 21 сантиметр зросту), Назарій успішно ставить спину і чіпляється за м'ячі. Груба накладка Кларка прямою ногою. Постраждав Ботман. Г'юм лупцює Гордона, зупиняючи прохід у центральній зоні. Крейг Поусон ніби забув картки вдома. Ефектний ривок Альмірона, який зриває прохід Джоба Беллінгема, битва підкатів сьогодні – дуже ефектний бій насамперед у таких епізодах.

Регулярно забігає Тріп'єр за спину Кларку. Вже вдруге правий захисник "сорок" прострілює без перешкод, а Лонгстаф уже і ногою пробиває з кордону воротарського. Цього разу вище. Втратив Кларк м'яч на чужій половині, одразу ж кинули Ісака у простір між парою центрбеків. Баллард на межі фолу зупинив прохід шведського форварда. Це був ще той танок, обидва міцно обіймали "партнера" за руку. Хау, очевидно, вимагав як мінімум червону або ж пенальті. Суддя ж сьогодні дозволяє грати. Гордона втратили ліворуч, Лонгстаф другим темпом завершує атаку – ніхто не встигає накрити, але знову над воротами летить снаряд.

Русин надто пасивно відпрацював у центрі, пройшла банальна стіночка, що розкрила простір для Жоелінтона. Бразилець потужно прострілив у центр воротарського, де Баллард випередив Ісака і зрізав у власні ворота. Гостьовий сектор фанатів Ньюкасла шаленіє, Хау ж ніби засмутився, що гол прийшов з такою допомогою суперника. Русин грубо зустрічає Шера у спину, Г'юм таки напросився на першу жовту за фол проти Гордона. Баллард класно знімає верховий м'яч, як же шкода центрбека Сандерленда, адже дуже багато підчищає захисник, чий автогол дозволив відкрити рахунок.

Який уже провал у зоні лівого захисника, доходить діагональ до Альмірона, який у стрибку боковими ножицями ефектно пробиває зовсім поруч з дальньою стійкою. Русин не встигав за Жоелінтоном, але штовхнув бразильця у спину, після чого той відчув біль у стегні в момент пасу. Лежав на газоні ключовий універсал Ньюкасла, продовжив, але йшов на перерву, шкутильгаючи. "Сороки" без проблем переграють "чорних котів". Русина вдалося надійно відрізати від партнерів, але й сам Назарій поганенько чіпляється за м'ячі: програв усі 3 верхові єдиноборства. Зате українець відвойовував пару разів м'ячі в обороні. Весь Сандерленд спромігся лише на 1 удар здалеку, та й той ще на 4 хвилині.

Друга половина стартує класичною ситуацією для Ньюкасла, коли він у тонусі. Аква дозволив Альмірону зжерти себе у пресингу на лінії власного штрафного. Парагваєць миттєво відіграв голкіпера і відкинув на гол Ісаку. Жоелінтон таки не може продовжити гру через біль. Французький опорник ледь не виправився у наступній атаці. Шалений дальній удар, рикошет, і Дубравка дивом чіпляє м'яч ногами, адже вже летів у протихід. Партнер Миколенка в Евертоні на трибунах. Пікфорд настільки хейтить Ньюкасл і вболіває за рідний Сандерленд, що взяв із собою навіть дружину.

Прічард стріляє здалеку, над поперечкою. Русин ледь не перехопив слабкий пас назад. І знову важка боротьба Назарія проти Бьорна, який усім тілом навалився на українця біля бокової лінії. Г'юм також всіма правдами і неправдами чіпляє Гордона, але в межах правил. Ентоні грубо відштовхнув правого захисника Сандерленда, а той ледь не піддався на провокацію. Добре, що Баллард вчасно зреагував, адже у партнера вже була одна жовта. Виносять господарі з лінії воріт після удару Альмірона з льоту. Бруно Гімараєс ціною жовтої зупиняє контратаку Сандерленда, тоді як Тріп'єр, мов на тренуванні, ставить шлагбаум перед Кларком.

Nazariy Rusyn’s Sunderland lost to Newcastle 3-0 in the Tyne Wear Derby. Rusyn didn’t see much of the ball as Newcastle were solid at the back. #SAFC



Stats:

- Minutes played: 85

- @SofascoreINT rating: 6.6

- 78% pass accuracy rate (7/9)

- 14 touches

- Ground duels won 67% (2/3) pic.twitter.com/K9oelRwr10 — MM Footy News (@mm_footynews) January 6, 2024

А ось і Русин! Класно відборовся у повітрі й скинув під елегантний удар Прічарду з носка – Дубравка не менш ефектним сейвом скасував асист українця. Бьорн обома руками виштовхує нашого легіонера за межі поля. Символічно, що тільки піднявся Русин, як його замінили. Абдула Ба вийшов на 85 хвилині. Ньюкасл довів до розгрому, коли Баллард недозволеним прийом зупинив прохід Гордона у штрафному. Ісак оформив дубль. Сандерленд на 10 матчі перериває серію без поразок у Тайн-Вірському дербі. До погрому привели 3 помилки господарів, але й Ньюкасл забув усі свої проблеми і знову мав вигляд машини пресингу.

?????? The Tynesiders come out on top in the Tyne–Wear Derby for the first time in over 12 years.



Newcastle progress in the FA Cup having dominated their Championship rivals on possession, shots, xG, and of course, goals - which included a brace from Alexander Isak. pic.twitter.com/24fYSOPmyN — FotMob (@FotMob) January 6, 2024

"Трансфер, що забезпечить внуків до кінця життя": Довбик і спокуса, Русин у вогні перед матчем року, лють Миколенка