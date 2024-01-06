Кубок Англии, 1/32 финала

Сандерленд – Ньюкасл – 0:3

Голы: Баллард, 35 (авт.), Исак, 46, 90 (пен.)

Русин заработал право продолжить в основе. Именно Назарий развел с центра поля и со старта встречи несколько раз агрессивно атаковал соперников в прессинге, а также забегая... правым флангом. Первый же момент за Ньюкаслом. Заметно, как нервно до дрожи в ногах играют хозяева и в контроле, и в обороне. Позволяют Триппьеру без помех подать, и лишь Паттерсон в паническом прыжке потащил удар Лонгстаффа. Огромная пауза уже на стартовых минутах. Это у бокового арбитра сломался флажок, пришлось экстренно менять инвентарь.

Русин круто вернулся в Сандерленд – украинец забил элегантный гол в Чемпионшипе, прервав игнор нового тренера

Экс-нападающий Динамо и Зари выходит очень глубоко, помогая проходить центр поля через пас. Ньюкасл традиционно мощно душит в прессинге. Встречается в центре поля сравнительно миниатюрный Русин и исполинский Бьорн (разница в 21 сантиметр роста), Назарий успешно ставит спину и цепляется за мячи. Грубая накладка Кларка прямой ногой. Пострадал Ботман. Хьюм лупит Гордона, останавливая проход в центральной зоне. Крейг Поусон будто забыл карточки дома. Эффектный рывок Альмирона, срывающего проход Джоба Беллингема, битва подкатов сегодня – очень эффектный бой прежде всего в таких эпизодах.

Регулярно забегает Триппьер за спину Кларку. Уже второй раз правый защитник "сорок" простреливает без помех, а Лонгстафф уже и ногой пробивает с границы вратарской. На этот раз выше. Потерял Кларк мяч на чужой половине, сразу же бросили Исака в пространство между парой центрбеков. Баллард на грани фола остановил проход шведского форварда. Это был еще тот танец, оба крепко обнимали "партнера" за руку. Хау, очевидно, требовал как минимум красную или же пенальти. Судья же сегодня позволяет играть. Гордона потеряли слева, Лонгстафф вторым темпом завершает атаку – никто не успевает накрыть, но снова над воротами летит снаряд.

Русин слишком пассивно отработал в центре, прошла банальная стеночка, раскрывшая пространство для Жоэлинтона. Бразилец мощно прострелил в центр вратарской, где Баллард опередил Исака и срезал в собственные ворота. Гостевой сектор фанатов Ньюкасла неистовствует, Хау же будто расстроился, что гол пришел с такой помощью соперника. Русин грубо встречает Шера в спину, Хьюм таки напросился на первую желтую за фол против Гордона. Баллард классно снимает верховой мяч, как же жаль центрбека Сандерленда, ведь очень много подчищает защитник, чей автогол позволил открыть счет.

Который уже провал в зоне левого защитника, доходит диагональ до Альмирона, который в прыжке боковыми ножницами эффектно пробивает совсем рядом с дальней стойкой. Русин не успевал за Жоэлинтоном, но толкнул бразильца в спину, после чего тот почувствовал боль в бедре в момент паса. Лежал на газоне ключевой универсал Ньюкасла, продолжил, но шел на перерыв, хромая. "Сороки" без проблем переигрывают "черных котов". Русина удалось надежно отрезать от партнеров, но и сам Назарий плохо цепляется за мячи: проиграл все 3 верховых единоборства. Зато украинец отвоевывал пару раз мячи в обороне. Весь Сандерленд смог лишь на 1 удар издали, да и тот еще на 4 минуте.

Вторая половина стартует классической ситуацией для Ньюкасла, когда он в тонусе. Аква позволил Альмирону сожрать себя в прессинге на линии собственной штрафной. Парагваец мгновенно отыграл голкипера и отбросил на гол Исаку. Жоэлинтон таки не может продолжить игру из-за боли. Французский опорник едва не исправился в следующей атаке. Безумный дальний удар, рикошет, и Дубравка чудом цепляет мяч ногами, ведь уже летел в противоход. Партнер Миколенко в Эвертоне на трибунах. Пикфорд настолько хейтит Ньюкасл и болеет за родной Сандерленд, что взял с собой даже жену.

Причард стреляет издалека, над перекладиной. Русин едва не перехватил слабый пас назад. И снова тяжелая борьба Назария против Бьорна, который всем телом навалился на украинца у боковой линии. Хьюм также всеми правдами и неправдами цепляет Гордона, но в пределах правил. Энтони грубо оттолкнул правого защитника Сандерленда, а тот едва не поддался на провокацию. Хорошо, что Баллард вовремя среагировал, ведь у партнера уже была одна желтая. Выносят хозяева с линии ворот после удара Альмирона с лёта. Бруно Гимараес ценой желтой останавливает контратаку Сандерленда, тогда как Триппьер, как на тренировке, ставит шлагбаум перед Кларком.

Nazariy Rusyn’s Sunderland lost to Newcastle 3-0 in the Tyne Wear Derby. Rusyn didn’t see much of the ball as Newcastle were solid at the back. #SAFC



Stats:

- Minutes played: 85

- @SofascoreINT rating: 6.6

- 78% pass accuracy rate (7/9)

- 14 touches

- Ground duels won 67% (2/3) pic.twitter.com/K9oelRwr10 — MM Footy News (@mm_footynews) January 6, 2024

А вот и Русин! Классно отборолся в воздухе и сбросил под элегантный удар Причарду с носка – Дубравка не менее эффектным сейвом отменил ассист украинца. Бьорн обеими руками выталкивает нашего легионера за пределы поля. Символично, что только поднялся Русин, как его заменили. Абдула Ба вышел на 85 минуте. Ньюкасл довел до разгрома, когда Баллард недозволенным приемом остановил проход Гордона в штрафной. Исак оформил дубль. Сандерленд на 10 матче прерывает серию без поражений в Тайн-Вирском дерби. К погрому привели 3 ошибки хозяев, но и Ньюкасл забыл все свои проблемы и снова выглядел как машина прессинга.

?????? The Tynesiders come out on top in the Tyne–Wear Derby for the first time in over 12 years.



Newcastle progress in the FA Cup having dominated their Championship rivals on possession, shots, xG, and of course, goals – which included a brace from Alexander Isak. pic.twitter.com/24fYSOPmyN — FotMob (@FotMob) January 6, 2024

"Трансфер, что обеспечит внуков до конца жизни": Довбик и соблазн, Русин в огне перед матчем года, ярость Миколенко