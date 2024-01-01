Назарій Русин вперше за 9 матчів вийшов на поле. Новий наставник Сандерленда Майкл Біл тричі поспіль промаринував українця на лаві запасних, а тут випустив одразу в основі. Дуже жваво почали командий перший новорічний поєдинок. Русин і компанія класно затиснули в лещата пресингу, брат Беллінгема поглянув у бік екс-динамівця, який відкривався по центру, але розвернув атаку ліворуч. Кларк класно крутив у правий верхній кут – мінімальний промах. У відповідь Бен Вайтмен на добиванні у штрафному господарів пробив, здавалося, точнісінько в дев'ятку, однак Паттерсон потягнув.

Русин забив за Сандерленд дебютний гол у Чемпіоншипі – відео влучного удару

Французький опорник Еква спершу небезпечно пробивав сам, а на 10 хвилині покотив поміж ніг супернику на Прічарда. Правий вінгер змістився в центр і потужним ударом прошив голкіпера. Як тут не згадати статистику, яку демонстрували перед початком зустрічі. Сандерленд – найкращий за ударами і другий за створеними моментами в Чемпіоншипі, але тільки 23 за реалізацією. Тоді як у Престона все це рівно навпаки. А ось і Русин. Відкотив українець під ще один дальній удар. Прічард, як і Кларк перед тим, просто розім'яв голкіпера.

Престон відповів 3 ударами поспіль. Важкуватий вигляд має Русин. Намагався піти на двох, втратив контроль, гості миттєво провели ударну атаку. Прічард спробував знайти Русина на лінії воротарського – простріл заблокували. А ще через пару хвилин 30-річний вінгер знову продерся у штрафний і вже сам небезпечно пробивав. Українець отримав пас по центру, сміливо пішов на дует опонентів і отримав болючий удар в обличчя. Таким чином заробив Русин жовту для Лаяма Ліндсі.

Перший тайм завершився тим, чого ми всі так чекали. Атака Престона захлинулася прострілом з флангу. Голкіпер блискавично викинув на лівий край. Кларк встояв на ногах після жорсткого фолу, обійшов ще одного і дочекався своєчасного маневру нашого легіонера на ближню стійку. Русин забив дебютний гол за Сандерленд, ефектно спрямувавши снаряд у дотик повз голкіпера. Це, до слова, було перше торкання Назарія у чужому штрафному!

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Друга половина стартувала серією з 6 ударів Престона за 11 хвилин. Однак до Паттерсона дійшли тільки дві спроби, та й ті не назвати надскладними випробуваннями. Перші дві заміни від обох тренерів на 67 хвилині. Зокрема, найкращий бомбардир гостей (Віллі Кін забив 6 голів у поточному сезоні 2 за класом англійського дивізіону) вийшов. Дивовижна пасивність господарів після перерви. Жодного удару, нещадно мало атак. Не дивно, що Русин на 76 хвилині став другим після лівого захисника, кого замінили. Вочевидь, кондиції ще не дозволяють провести на високому рівні більше часу.

Престон Норт-Енд також не пропонував у нападі чогось надзвичайного – після 62 хвилини лише 1 удар на дві команди (господарі так і не пробивали у другому таймі). Зрештою, обидві команди попередню зустріч проводили у п'ятницю, тобто з того моменту минуло якихось дві з половиною доби. Русин допомагає "чорним котам" набрати 40 очок і вийти на 6 місце – останнє, що дає путівку до плей-офф за право кваліфікуватися в АПЛ.

Престон залишається на 11 місці (35 балів). Наступний матч Сандерленд проведе 6 січня в 1/32 Кубка Англії. Це буде принципове дербі проти Ньюкасла. У Чемпіоншипі далі 13 січня чекає непростий виїзд до Іпсвіча, який посідає 2 місце.

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