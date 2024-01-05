Віталій Миколенко врятував Евертон у матчі Кубка Англії зі скандальним вилученням. Назарій Русин готується до своєї супербитви. Сандерленд планує запросити третього українця і вляпався в скандал з російським слідом.

Артем Довбик відзначився асистом у божевільній перестрілці з Атлетіко. Каталонські журналісти обговорюють ймовірний трансфер бомбардира Жирони до Челсі або Тоттенхема. Про все це детально у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.

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