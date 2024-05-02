Після відмов Алонсо і Нагельсманна мюнхенці звернулися до Ральфа Рангніка. Мюнхенці пішли на серйозні поступки, щоб переконати 65-річного фахівця достроково покинути збірну Австрії. Баварія була впевнена у позитивній відповіді Рангніка до кінця цього тижня.

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Втім, німець не поспішає повертатися у клубний футбол, який не так давно шокував його жахливим півріччям в Манчестер Юнайтед. Австрійський футбольний союз офіційно підтвердив, що Рангнік залишиться і після Євро-2024.

"Я всім серцем відданий роботі зі збірною Австрії. Мені дуже подобається це завдання, і я сповнений рішучості успішно продовжувати обраний нами шлях. Хотів би особисто підкреслити, що це не відмова від Баварії, а радше рішення для моєї команди та наших спільних цілей. Наша повна концентрація – на чемпіонаті Європи. Ми зробимо все можливе, щоб пройти якнайдалі!" – заявив Рангнік.

Тепер у пресі слід очікувати хвилю нових кандидатів на тренерське крісло Баварії – Де Дзербі, Зідан, Флік тощо. Мюнхенський клуб запевняє, що збереження Томаса Тухеля не розглядається.

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