Сандерленд і Ньюкасл зійдуться в одному з найцікавіших матчів на стадії 1/32 фіналу Кубка Англії. Дивіться стартові склади команд та посилання на пряму трансляцію у цій новині на "Футбол 24".

Матч Сандерленд – Ньюкасл розпочнеться о 14:45 за київським часом. Назарій Русин зберіг місце в основі "чорних котів" після 75 хвилин і дебютного гола у матчі з Престоном.

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Сандерленд проти Ньюкасла – одне з найпринциповіших дербі Англії. Щоправда, команди не перетиналися майже 8 років. Сандерленд бовтається у нижчих дивізіонах, а Ньюкасл отримав найбагатших власників у світі і вже доріс до Ліги чемпіонів.

Де дивитися матч Сандерленд – Ньюкасл? Гра доступна на платформах Setanta Sports і MEGOGO.

Стартовий склад Сандерленда:

Ньюкасла: