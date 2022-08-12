Інформацію про можливий від'їзд Руслана Маліновського вже підтвердила його дружина в своєму Instagram – дівчина виклала відео, де під сумну музику демонструє краєвиди, які можна спостерігати з їхнього будинку. Окрім цього Роксана показала вже складені речі, що свідчить про те, що родина збирається переїжджати.

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В іншій сторіс вона написала: "Для нас це так само несподівано, як і для вас. Нічого не вирішено і від нас це не залежить. Бергамо — наш дім, але футбол важкий, і ніколи не знаєш, чого очікувати", а також лайкнула питання про переїзд до Англії. Днями якраз з'явилась інформація, що Маліновський може продовжити свою кар'єру в Ноттінгем Форест, який начебто запропонував 15 млн євро за українця.

До слова, минулого сезону Руслан зіграв за Аталанту 41 поєдинок, в яких відзначився 10 голами та 7 асистами. Контракт з бергамасками розрахований до наступного літа.

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