Чинні чемпіони Італії починали захист титулу проти одного з найбільш незручних опонентів. У минулому сезоні Серії А Мілан жодного разу не перемагав лише дві команди – Ювентус та Удінезе. Якщо "россонері" майже не змінилися, то фриульці влітку провели невеличку революцію. Пішли лідери (як от Науель Моліна), прийшов новий тренер. Під керівництвом Андреа Соттіля "зебри" більше почали грати в атаку.

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Мілан відчув це на собі вже на 2-й хвилині поєдинку. Жерар Деулофеу подав з кутового, Родріго Бекао замкнув. Заповнений Сан-Сіро такого не очікував. А от футболісти Стефано Піолі, схоже, навіть уваги на це не звернули. Господарі взялися завзято конструювати свої атаки. Найактивнішим був Браїм Діас, якому пророкують роль запасного після підписання Шарле Де Кетеларе. Відтак, іспанець надмотивований довести, що вартий місця в стартовому складі.

Саме після удару Браїма Калабрія поспішав на добивання, а дістав удар в ногу від Соппі. Рефері взяв паузу, подивився відеоповтор і призначив пенальті. Удар з позначки чітко реалізував Тео. Рівним рахунок був недовго. Знову своє слово взяв новоспечений капітан Мілана. Калабрія вирізав класну подачу зі свого флангу, яку Ребіч перетворив у забитий м'яч. Все вказувало на те, що матч буде дуже результативним, але команди взяли паузу аж до кінця тайму. Тоді Удінезе несподівано відігрався. Знову зіграла подача, яку проспали захисники, Адам Массіна увірвався на лінію воротарського і забив дебютний гол.

Після відпочинку Мілану вистачило якихось 30-ти секунд, щоб знову вийти вперед. Ернандес у фірмовому стилі протягнув м'яч лівим флангом і виконав подачу. На дальній стійці два захисники завадили один одному, зате допомогли Діасу. Браїм буквально з метра добив м'яч у сітку. Такий анонс другої половини не був поодинокою акцією. Команди й далі продовжили діяти на зустрічних курсах.

Клас гравців господарів помітно вищий, тому й моменти у них виникали частіше і були гострішими. Хорошу нагоду відзначитися втратив Леау, зовсім трішки не дотягнувшись до передачі з глибини. Зате для Ребіча Браїм викотив справжню "цукерочку". Знову Діас скористався помилкою оборонців і відпасував на хорвата. У того не виникло проблем із тим, щоб оформити дубль. "Россонері" лише вдруге у ХХІ столітті забили чотири голи в стартовому турі Серії А. Попередній раз був у 2010 році.

Завершальні хвилини поєдинку запам'яталися змарнованим моментом Жиру, який замінив Ребіча. А також появою на полі новачків. Стефано Піолі дав дебютувати Де Кетеларе, Оріджі та Побега. Томмазо хоч і є вихованцем "россонері", але до цього сезону виступав по орендах за інші клуби. Де Кетеларе навіть забив, але гол справедливо не зарахували через фол Оріджі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Мілана з рахунком 4:2.