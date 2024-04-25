Матч 34-го туру чемпіонату Італії між Інтером і Торіно вперше в історії кальчо обслужить повністю жіноча бригада арбітринь.

У неділю на стадіоні Джузеппе Меацца помічницями головної арбітрині Марії Соле Ферр'єрі Капуті стануть асистентки Франческа Ді Монте і Тиціана Трашіатті. Як інформує Gazzetta dello Sport, уперше в історії елітного італійського дивізіону склад суддівської бригади складатиметься повністю з жінок. Їх призначали на гру новоспеченого чемпіона Інтера з Торіно.

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Раніше в Італії повністю жіночі бригади арбітринь були задіяні тільки в Серії В і Кубку Італії. Тепер черга дісталася і до Серії А.

Матч Інтер – Торіно відбудеться 28 квітня о 13:30 за київським часом. Інтер уже недосяжний для своїх переслідувачів, а Торіно посідає 10 місце в турнірній таблиці чемпіонату.

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