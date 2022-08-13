Руслан Малиновский на фоне информации о возможном переходе в английский Ноттингем Форест начал первый матч сезона в запасе – в товарищеских поединках межсезонья 29-летний украинец тоже выходил только на замену. Обновленная команда Джан Пьеро Гасперини стартовала в Серии А 2022/23 против Сампдории – бывшего клуба Владислава Супряги, провалившего итальянский вояж.

В прошлом сезоне оба матча завершились уверенными победами "Богини" (4:0 и 3:1), но Аталанта в межсезонье существенно обновилась. Команду из игроков основной обоймы уже покинули Пессина и Миранчук. Лидер полузащиты Ремо Фройлер близок к уходу в Ноттингем Форест, а Хосе Паломино рискует получить длительную дисквалификацию за употребление допинга.

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Среди усиления бергамасков – Адемола Лукман и Эдерсон, который сейчас находится в лазарете. Гасперини не рискнул довериться новичкам с первых минут, бросив в бой проверенных бойцов. За исключением молодого центрбека Калеба Околи, который вернулся из аренды в Кремонезе и вышел со старта.

Несогласованность действий Аталанты в обороне чуть не вылезла боком уже на первых секундах игры. Сразу после стартового свистка Сампа упустила убойный момент. Ошибка в защите "Богини" привела к выходу Лериса один на один с Муссо, но лишь отчаянный подкат Йоакима Меле спас бергамасков от пропущенного мяча. Гости ответили неточным ударом Сапаты из пределов штрафной.

Сампдория на старте больше владела мячом и забила. Пашалич потерял мяч в центре поля, Меле проиграл силовую борьбу Лерису. Тот покатил в центр штрафной на Капуто, а Франческо пробил в дальний угол. На сторону бергамасков стал VAR, увидев фол Лериса против Меле. Гол отменили.

Ближе к середине тайма Аталанта захватила мяч под контроль и не забила лишь чудом. Сапата с Муриэлем разогнали быструю атаку бергамасков, Хатебур прострелил на Меле, который буквально с двух метров умудрился попасть в штангу пустых ворот.

Но буквально через две минуты гости таки повели в счете Затяжная атака Аталанты завершилась скидкой Пашалича на Толои, который неожиданно для защитников Сампы пошел в позиционную атаку. Именно капитан бергамасков коленом переправил мяч в сетку из пределов вратарской. 0:1 – в принципе, по игре. После неудачного старта гостей гол в ворота генуэзцев начал назревать.

По сути это был последний момент до перерыва. Бергамаски в эконом-режиме отстояли победный исход первого тайма, а Сампдория после пропущенного мяча почти не атаковала. Единственный полумомент – неточный удар со штрафного на последних секундах. По итогам первого тайма Аталанта на свой гол явно наиграла (1.54 xG против 0.14 у соперника), но огрехи в защите могли привести к серьезным проблемам. Если бы не VAR и отмененный гол подопечных Джампаоло, все могло бы пойти по другому сценарию.

Старт второй половины был совершенно неинтересен – нейтральные болельщики вполне могли либо заснуть, либо переключить на побоище, которое Брентфорд в параллельном матче АПЛ устроил Манчестер Юнайтед. Банальное катание мяча без какого-либо конструктива и желания рисковать. Самое интересное, что случилось за первые 20 минут – дебют Лукмана, который заменил Муриэля, и повреждение Толои. Капитан вернулся на поле, но позже был заменен.

Аталанта не была бы сама собой, если бы не придумала проблемы. Бергамаски едва не доигрались. Сабири пробил со штрафного с 20 метров – стойка сыграла за бергамасков. Муссо не спасал, хоть мяч и летел в его угол, но удар был очень сильным.

Гасперини сразу отреагировал, выпустив Скальвини и Дзортеа. Малиновский продолжал сидеть в запасе, а у Сампы вышел ветеран Фабио Квальярелла, который сразу мог забивать. Его удар с лета с острого угла был немного неточным. Был у Фабио еще один похожий момент, но на этот раз мяч задел перекладину. После этого на поле таки вышел Руслан Малиновский – шла 84 минута.

Украинец вышел в очень нервную игру. К тому времени эмоций уже было больше, чем футбола как такового. Нервы, фолы, карточки, разговоры с арбитром – так прошли последние минуты на Луиджи Феррарис. Одна из редких контратак Аталанты завершилась голом Лукмана, но дебютант был в офсайде. Рефери добавил 6 минут, но генуэзцы не смогли конвертировать свои моменты в забитый мяч.

А вот гости все же забили. Малиновский разогнал атаку и отдал на Лукмана. Не самый лучший пас украинца, но Адемола все сделал роскошно. Экс-вингер РБ Лейпциг качнул защитника и точно пробил в угол. 0:2 – тяжелая победа Аталанты в зрелищном и нервном поединке, и, возможно, последнее результативное действие Руслана в составе команды из Бергамо. Ждем новостей от Аталанты и Ноттингема.

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