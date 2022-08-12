Джан П'єро Гасперіні перед стартовим матчем сезону 2022/23 прокоментував трансферні чутки навколо своєї команди.

Нагадаємо, 29-річним Маліновським цікавиться англійський Ноттінгем Форест, а дружина гравця підтвердила, що українець може покинути Серію А, у якій виступав останні три сезони.

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"Маліновський? Поки трансферний ринок відкритий і запити надходять щодня, ви повинні бути готовими. Тримати ринок відкритим до першого вересня – це нормально. Щоправда, інколи виникають раптові ситуації – як-от із Фройлером (лідер бергамасків за крок від переходу в той же Ноттінгем Форест – прим.). Я бажаю йому всього найкращого, це один із моїх улюблених гравців.

У півзахисті в Аталанти є Пашаліч, де Рон, Копмейнерс, Скальвіна та Едерсон", – цитує Гасперіні Tutto Atalanta.

Попри чутки про трансфер, Маліновський опинився в заявці на стартовий матч чемпіонату Італії проти Сампдорії, який відбудеться 13 серпня.

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