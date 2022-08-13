Сампдорія приймала Аталанту (0:2) в першому турі чемпіонату Італії 2022/23. Руслан Маліновський віддав гольовий пас. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Старт гри гри був за Сампдорією, але генуезці свою моменти змарнували, а гол Капуто скасували через фол проти Меле. Поступово Аталанта вирівняла гру і вийшла вперед в середині тайму – Толої замкнув скидку Пашаліча. Бергамаски могли забивати раніше, проте Меле влучив у стійку з двох метрів.

Маліновський віддав асист у, можливо, прощальному матчі за Аталанту – бергамаски стартували з важкої перемоги в Генуї

Биижче до кінця гри Сампа притисла, однак Квальярелла і його партнери не змогли забити у відповідь. А от гості поставили переможну крапку – Маліновський, який вийшов на заміну, асистував на Лукмана. Новачок забив дебютний гол за Аталанту. 0:2 – команда Гасперіні стартувала з перемоги.

Цей асист може стати останнім для Руслана Маліновського в Аталанті. Півзахисник збірної України має реальні шанси перейти в Ноттінгем Форест.