Товариський матч 20 листопада 2023

Рух – Шахтар – 3:1

Голи: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 – Келсі, 7

Рух (стартовий склад): Герета, Кітела, Слюбик, Холод, Лях, Едсон, Таллес, Сапуга, Руніч, Пастух, Соломон.

Шахтар (стартовий склад:): Рудько, Дрозд, Чигринський, Ракицький, Топалов, Кастільйо, Криськів, Швед, Егіналду, Невертон, Келсі.

Шахтар і Рух вирішили заповнити міжнародну паузу товариським поєдинком у Винниках. Ці команди вже зустрічалися у спарингу 15 жовтня. Тоді "гірники" виграли 2:0 завдяки голам Келсі та Невертона, а вже наступного дня оголосили про звільненння Патріка ван Леувена, замість якого команду очолив Маріно Пушіч.

Якщо склад Руха був наближений до оптимального (лише Дідик, Роман і Квасниця перебувають у молодіжній збірній України), то у Шахтаря відсутні набагато більше ключових гравців. За таких умов Пушіч випустив так званий сплав молодості (Дрозд, Невертон, Егіналду, Кастільйо, Келсі) та досвіду (Швед, Ракицький, Чигринський).

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На старті гри виділявся Мар'ян Швед, який кілька разів загострював на правому фланзі атаки. Саме він міг відкривати рахунок, проте на 5-й хвилині влучив у дальню стійку. Але тут же Шахтар забив. Невертон подав кутовий, Ракицький на ближній стійці скинув у центр воротарського, де був вільний Келсі, який головою відкрив рахунок.

Рух швидко відігрався, забивши у схожому стилі. Після навісу Руніч головою скинув у воротарський, де Слюбик випередив Ракицького і зрівняв рахунок. Другий гол Слюбика у ворота Шахтаря – саме його фантастичний удар на останніх хвилинах матчу УПЛ допоміг Руху вирвати нічию. Невдовзі підопічні Пономарьова могли і вперед вийти, але м'яч пролетів поруч зі стійкою після удару Холода. Був ще момент у Таллеса, який пробив вище.

Перед перервою Рух вийшов вперед. Цілий перший тайм "жовто-чорні" активно пресингували гравців Шахтаря на їхній половині, що таки принесло результат. Рудько і Чигринський розіграли вільний удар від воріт, голкіпер Шахтаря невдало віддав на Невертона. М'яч перехопив центральний захисник Холод, який вразив порожні ворота. 2:1 на користь львів'ян після першого тайму з голами обох центральних оборонців.

На другий тайм у складі Шахтаря вийшов Іван Петряк, який через травму не грав з березня. Також активно увійшов молодий Віктор Цуканов, який одразу заробив небезпечний штрафний. "Гірники" домінували, але забив Рух. Чергове жахливе непорозуміння Рудька і захисників Шахтаря завершилося влучним ударом Столярчука. 1:3 – просто жахіття в обороні чемпіона України.

Міг бути взагалі розгром – команда Пономарьова змарнувала ще кілька моментів, але все завершилося з рахунком 1:3. Маріно Пушічу є над чим задуматися – попереду важливі матчі з Поліссям в УПЛ і Антверпеном в ЛЧ. Сьогоднішня гра його команди в захисті не витримує жодної критики. Пресинг футболістів Руха загнав "гірників" у глухий кут. Ще й Егіналду, можливо, отримав травму – бразилець залишив поле, накульгуючи.

Нагадаємо, наступний матч у чемпіонаті України Шахтар зіграє 24 листопада проти Полісся на Арені Львів. Рух 26 числа у Києві протистоятиме Динамо. "Гірники" посідають 4 місце в УПЛ, але за втраченими очками можуть наздогнати лідера, адже мають дві гри в запасі. Рух йде 5-м.

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