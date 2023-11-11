"Якщо вони скажуть "ми втомилися", нас усіх завтра вже не буде": Данило Сікан – ексклюзивне інтерв'ю "кошмару Барселони"
Ольга Любушкіна розпитала нападника Шахтаря про особливу перемогу в 4-му турі ЛЧ, перші кроки Маріно Пушіча в команді, епічний промах проти Селтіка та легендарних кумирів.
У поточному сезоні Данило Сікан вже тричі забив за Шахтар у Лізі чемпіонів. Його гол у ворота Барселони став єдиним і приніс “гірникам” важливу перемогу.
22-річний нападник в ексклюзивному інтерв’ю Олі Любушкіній поділився своїми враженнями після матчу з каталонцями, розповів про відносини з Маріно Пушічем та назвав улюблений клуб (не Шахтар).
– Перш за все хочу привітати вас із перемогою. Ви отримали травму, тож як почуваєтесь?
– Дякую. Почуваюся добре. Як такої сильно травми немає. Трішки забій та й все.
– Емоції після матчу з Барселоною вже вляглися. Як ви оцінюєте гру?
– Матч склався для нас дуже чудово, бо ми змогли витерпіти при такому рахунку як 1:0. І нам усе вдалося. Думаю, що ми добре впоралися із завданням тренера. В принципі у Барселони не було жодного дійсно небезпечного моменту.
– Іспанські ЗМІ назвали вас “кошмаром для захисників”. Ви забили переможний гол. Як почуваєтесь у статусі такого героя?
– Дуже щасливий забити саме цей гол і саме Барселоні, оскільки вболіваю за них із самого дитинства. Кошмар? Та ні, я не вважаю так. Ми всі чудово провели матч і всі партнери заслужили звання “гравця матчу”.
– Це найважливіший ваш гол?
– На цю мить, так, може бути.
– Ви відсвяткували у стилі Джуда Беллінгема. Це випадковість чи був план?
– Це все було спонтанно.
– Минулого сезону у вас був промах в матчі проти Селтіка. Чи вважаєте, що настала сатисфакція за той момент?
– Та ні, це футбол, все може статися з будь-яким футболістом.
– У другому таймі був епізод, коли ви не віддали пас на Матвієнка, а вирішили пробити самотужки. Чи відбулася у вас розмова про цей момент?
– Так, він мені сказав: “1:1”. У першому таймі в нього був такий самий момент. Тут нічого такого, це все ігрові моменти. Я так само міг би й забити.
– У вас три м’ячі в Лізі чемпіонів. Яку маєте особисту ціль у турнірі?
– Хочеться вийти з групи в Лізі чемпіонів. І, так, це головне. Для мене найголовніше – це командні здобутки.
– Команда вже деякий час працює з Маріно Пушічем. Які у вас із тренером склалися відносини?
– Він дуже гарний тренер. Пушіч все пояснює до деталей. У нього є розуміння того, як грає команда. Пушіч також добре розуміє, проти кого грає Шахтар. І найголовніше: він бачить, як ми можемо виграти, чим можемо скористатися. Розуміє стиль, який ми хочемо, та футболістів, які можуть і хочуть грати. Він мотивує нас, допомагає покращитися і вигравати матчі. У нас дуже добра атмосфера в команді.
– У команді є досвідчені гравці, такі як Ракицький, Чигринський, не варто забувати про Пятова та Даріо Срну. Чи дають вони вам поради перед важливими матчами?
– Звичайно. У них дуже багато досвіду, вони розуміють що означає грати проти Барселони чи київського Динамо. Кожну гру вони діляться досвідом, радять щось, і говорять, що краще зробити, де можна бути трішки хитрішим.
– У вас був досвід виступу в другій Бундеслізі, у клубі Ганза. Чи допомагає це зараз?
– Так, досвід був, втім, не дуже великий. Пів сезону пограв лише там. З одного боку спогади дуже хороші, з іншого – не дуже, оскільки, коли я перейшов, почалася війна. Я не зміг себе проявити там, але завжди викладався на повну.
– Ви можете грати на фланзі і в центрі. Де вам комфортніше?
– Мені імпонує позиція центрального нападника.
– Що подобається більше – забивати чи асистувати?
– Звісно, забивати.
– Чи є у вас особливий ритуал підготовки до матчів?
– Та ні, немає.
– Шахтар багато подорожує. Як ви справляєтесь, долаючи такі відстані?
– Є втома, але, розумієте, у нас є приклад – наші військові. Вони боронять країну кожного дня і кожен день вони в окопах. Вони не можуть сказати “ми втомилися”. Якщо вони так скажуть, то нас усіх завтра вже не буде.
– За якими командами, крім Барселони, ви стежите?
– За всіма командами, які можна назвати топами, я стежу. Не дуже багато дивлюсь футбол, але якщо цікавий матч, особливо Ліга чемпіонів, то звісно. Якщо такі матчі як Арсенал – Манчестер Сіті або Мілан – Інтер, то буду дивитися.
– Чи є у вас орієнтир серед нападників? Чи є футболіст, за яким тривалий час стежили?
– Є різні гравці і від кожного можна щось взяти для себе. Стежив, так, але це не нападник, це Зінедін Зідан, а інший – Роналдо “Зубастик”. Звичайно, дивився на Роналду і особливо Мессі.
– Ви отримали виклик від Сергія Реброва в збірну України. Що відчуваєте?
– Дуже щасливий, що потрапив у список на такі відповідальні матчі. Грати за національну команду було ціллю.
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